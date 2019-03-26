Польские кинематографисты призвали Россию освободить Сенцова
26 марта, 2019, 11:03
Польские кинематографисты призвали власти России освободить украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова
Об этом сообщает "Укринформ".
Во время нынешней официальной церемонии вручения польских самых престижных кинонаград года "Орлы-2019" присутствующие в Польском театре подняли в зале желтые карточки с надписью #releaseOlegSencow (освободить Олега Сенцова).
Во время церемонии президент Польской киноакадемии Дариуш Яблонский напомнил польским кинохудожникам о заключенном по политическим мотивам их коллеге - режиссере Сенцове и попросил присутствующих в зале поднять над головами карточки #releaseOlegSencow.
"Эти карточки помогают ему выжить", - отметил Яблонский.
Уже несколько лет подряд на вручении польских "Орлов" кинематографисты таким образом выражают свою поддержку Сенцову.
- Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 г. Их обвинили в подготовке терактов, осудив Кольченко до 10, а Сенцова - до 20 лет лишения свободы.
- Олег Сенцов в заполярной российской колонии объявил голодовку с 14 мая 2018 года с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных.
- 5 октября 2018 г. российские тюремщики заявили, что Сенцов прекратил голодовку . Позже Сенцов объяснил в письме , что был вынужден прекратить голодовку, поскольку его собирались кормить насильно против его воли.
- 12 декабря 2018 г. сестра Сенцова получила в Страсбурге за него премию им. Сахарова "За свободу мнения".
Читайте также
-
25 марта, 2019 Виталий Портников: Кремль готов купить Украину
-
25 марта, 2019 20 лет трагической гибели Чорновола. ДТП или убийство?
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
23 марта, 2019 10 фактов о кандидате в президенты Александре Ващенко
-
Читайте также
-
25 марта, 2019 20 лет трагической гибели Чорновола. ДТП или убийство?
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
23 марта, 2019 10 фактов о кандидате в президенты Александре Ващенко