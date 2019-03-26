Польские кинематографисты призвали Россию освободить Сенцова

Во время церемонии президент Польской киноакадемии Дариуш Яблонский напомнил польским кинохудожникам о заключенном по политическим мотивам их коллеге - режиссере Сенцове и попросил присутствующих в зале поднять над головами карточки #releaseOlegSencow.

"Эти карточки помогают ему выжить", - отметил Яблонский.

Уже несколько лет подряд на вручении польских "Орлов" кинематографисты таким образом выражают свою поддержку Сенцову.