//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Польские кинематографисты призвали Россию освободить Сенцова


фото: REUTERS
Польские кинематографисты призвали власти России освободить украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова
Об этом сообщает "Укринформ".
 
Во время нынешней официальной церемонии вручения польских самых престижных кинонаград года "Орлы-2019" присутствующие в Польском театре подняли в зале желтые карточки с надписью #releaseOlegSencow (освободить Олега Сенцова).

Во время церемонии президент Польской киноакадемии Дариуш Яблонский напомнил польским кинохудожникам о заключенном по политическим мотивам их коллеге - режиссере Сенцове и попросил присутствующих в зале поднять над головами карточки #releaseOlegSencow.

"Эти карточки помогают ему выжить", - отметил Яблонский.

Уже несколько лет подряд на вручении польских "Орлов" кинематографисты таким образом выражают свою поддержку Сенцову.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

26 марта, 2019 вторник

больше новостей

26 марта, 2019 вторник

25 марта, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать