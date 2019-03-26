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Денисова предупредила Москалькову о последствиях голодовки Гриба


фото: rfe
Объявление голодовки украинским политзаключенным Павлом Грибом угрожает его жизни

Об этом написала украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

"Я направил обращение и все необходимые медицинские исследования, подтверждающие тяжелое состояние Павла, уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. Сейчас она владеет всей необходимой информацией и знает, что неоказание необходимой медицинской помощи может привести к фатальным последствиям для жизни Павла", - написала Денисова.

Омбудсмен отметила, что в очередной раз призвала Москалькову вмешаться в процесс для обеспечения надлежащих условий содержания украинца и оказания медицинской помощи.

  • ФСБ России обвинила украинца Павла Гриба в подготовке теракта в одной из школ города Сочи.
  • Уже в России у Павла обнаружили симптомы болезни Альцгеймера и цирроза печени. У него также плохо сворачивается кровь. Такие болезни могут вызвать кровотечения желудка, что опасно для жизни.
  • Украинский омбудсмен Людмила Денисова отмечала, что 20-летний Павел Гриб нуждается в неотложной операции на сердце.
  • На судебных заседаниях Грибу часто вызывают "скорую", а РФ блокирует Павлу счета и он не может купить лекарства.
  • 22 марта в России украинского политзаключенного Павла Гриба приговорили к шести годам колонии.
  • Украинский политзаключенный Павел Гриб после оглашения приговора, которым его приговорили к 6 годам лишения свободы, объявил голодовку.
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