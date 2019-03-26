Денисова предупредила Москалькову о последствиях голодовки Гриба

26 марта, 2019, 17:15

Объявление голодовки украинским политзаключенным Павлом Грибом угрожает его жизни

Об этом написала украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

"Я направил обращение и все необходимые медицинские исследования, подтверждающие тяжелое состояние Павла, уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. Сейчас она владеет всей необходимой информацией и знает, что неоказание необходимой медицинской помощи может привести к фатальным последствиям для жизни Павла", - написала Денисова.

Омбудсмен отметила, что в очередной раз призвала Москалькову вмешаться в процесс для обеспечения надлежащих условий содержания украинца и оказания медицинской помощи.