Дело "Оптимумспецдетали": Сытник отстранил руководителя детективов НАБУ Калужанского, - СМИ
26 марта, 2019, 18:43
Временно отстранили от должности руководителя главного подразделения детективов НАБУ Андрея Калужанського, который фигурирует в материалах дела о хищениях в оборонной сфере
Об этом сообщает издание "Деловая столица" со ссылкой на собственные источники в НАБУ.
Отмечается, что Калужанский продолжает ходить на работу, но детективы пока ему не подчиняются.
Также уточняется, что отстранение произошло после разговора директора НАБУ Артема Сытника, которому Калужинский к тому же приходится кумом, с послом США в Украине Мари Йованович по поводу коррупционного скандала с детективами НАБУ в деле Укроборонпрома.
- 11 марта журналисты обнародовали часть расследования, в котором говорится, что НАБУ выдавало справки о "подлинность" фирмы "Оптимумспецдеталь, чтобы" Укроборонпром "мог продолжить с ней" сотрудничество"
- НАБУ отрицает обвинения о взятках и заявило о "ложных выводах" журналистов.
- НАБУ отрицает расследование конкретного дела в отношении предприятия "Оптимумспецдеталь"
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