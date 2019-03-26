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Дело "Оптимумспецдетали": Сытник отстранил руководителя детективов НАБУ Калужанского, - СМИ

Временно отстранили от должности руководителя главного подразделения детективов НАБУ Андрея Калужанського, который фигурирует в материалах дела о хищениях в оборонной сфере

Об этом сообщает издание "Деловая столица" со ссылкой на собственные источники в НАБУ.

Отмечается, что Калужанский продолжает ходить на работу, но детективы пока ему не подчиняются.

Также уточняется, что отстранение произошло после разговора директора НАБУ Артема Сытника, которому Калужинский к тому же приходится кумом, с послом США в Украине Мари Йованович по поводу коррупционного скандала с детективами НАБУ в деле Укроборонпрома.

  • 11 марта журналисты обнародовали часть расследования, в котором говорится, что НАБУ выдавало справки о "подлинность" фирмы "Оптимумспецдеталь, чтобы" Укроборонпром "мог продолжить с ней" сотрудничество"
  • НАБУ отрицает обвинения о взятках и заявило о "ложных выводах" журналистов.
  • НАБУ отрицает расследование конкретного дела в отношении предприятия "Оптимумспецдеталь"

 

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