Разворовывание "оборонки": НАБУ отрицает расследование "Оптимумспецдетали" и кивает на ГПУ
15 марта, 2019, 12:58
Национальное антикоррупционное бюро Украины отрицает расследование конкретного дела в отношении предприятия "Оптимумспецдеталь", которое фигурирует в расследовании журналистов BIHUS.info о хищениях в оборонной отрасли
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
"У НАБУ никогда не существовало "дела "Оптимумспецдеталь", которое постоянно пытаются навязать обществу. Большинство из того, что продемонстрировано в сюжетах BIHUS.info, НАБУ никогда не расследовало, зато расследовала Военная прокуратура и ГПУ", - говорится в сообщении.
В НАБУ отметили, что в их расследованиях фирма "Оптимумспецдеталь" фигурировала только в одном деле.
"В расследованиях НАБУ противоправная деятельность этой компании зафиксирована была в одном кейсе - при закупках прицелов "Харьковским бронетанковым заводом", - сообщили в НАБУ.
В Бюро добавили, что в деле о закупках прицелов было проведено более 80 следственных действий.
- Напомним, 25 февраля 2019 проект "Наши деньги" обнародовал расследования хищений в "Укроборонпроме", к которым, по данным журналистов, якобы причастен сын первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского Игорь Гладковский с фигурантами Виталием Жуковым и Андреем Рогозой. В НАБУ заявили, что фирмы, которые фигурируют в расследовании, являются объектами расследований Бюро.
- Олег Гладковский отверг обвинения в коррупции и обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в журналистском расследовании. Он подчеркивал, что его сын якобы даже не знает, кто такие Жуков и Рогоза.
- Петр Порошенко 4 марта подписал указ о увольнении Гладковского-старшего с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
- По делу было осуществлено несколько задержаний среди чиновников , проведены десятки обысков.
- Скандал стал поводом для митингов и акций , как против семьи Гладковских, так и против Порошенко . 9 марта они переросли в столкновения с полицией .
- Порошенко пообещал до конца года провести аудит "Укроборонпрома", а Верховная Рада обещает сделать госзакупки в оборонной отрасли максимально прозрачными.
- НАБУ и САП задержаны чиновники предприятия "Спецтехноэкспорт" госконцерна "Укроборонпром" по подозрению в растрате $2,2 млн.
- 4 марта 2019 г. САП сообщила 5 действительным и бывшим чиновникам "Спецтехноэкспорта" о подозрение в хищении 55 млн грн предприятия.
- 4 марта журналисты Bihud.INFO обнародовали новую часть расследования о продаже "Укроборонпрома" приборов стоимостью $85 тыс. по цене в $580 тыс.
- 11 марта журналисты обнародовали часть расследования , в котором говорится, что в ГПУ и СБУ брали взятки за закрытие дел о хищении в "Укроборонпроме", а также причастность НАБУ.
- НАБУ отрицает обвинения о взятках и заявило о "ложных выводах" журналистов.
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