//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Разворовывание "оборонки": НАБУ отрицает расследование "Оптимумспецдетали" и кивает на ГПУ


фото: tsn
Национальное антикоррупционное бюро Украины отрицает расследование конкретного дела в отношении предприятия "Оптимумспецдеталь", которое фигурирует в расследовании журналистов BIHUS.info о хищениях в оборонной отрасли

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"У НАБУ никогда не существовало "дела "Оптимумспецдеталь", которое постоянно пытаются навязать обществу. Большинство из того, что продемонстрировано в сюжетах BIHUS.info, НАБУ никогда не расследовало, зато расследовала Военная прокуратура и ГПУ", - говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что в их расследованиях фирма "Оптимумспецдеталь" фигурировала только в одном деле.

"В расследованиях НАБУ противоправная деятельность этой компании зафиксирована была в одном кейсе - при закупках прицелов "Харьковским бронетанковым заводом", - сообщили в НАБУ.

В Бюро добавили, что в деле о закупках прицелов было проведено более 80 следственных действий.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

15 марта, 2019 пятница

больше новостей

15 марта, 2019 пятница

14 марта, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать