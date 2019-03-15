Разворовывание "оборонки": НАБУ отрицает расследование "Оптимумспецдетали" и кивает на ГПУ

15 марта, 2019, 12:58

Национальное антикоррупционное бюро Украины отрицает расследование конкретного дела в отношении предприятия "Оптимумспецдеталь", которое фигурирует в расследовании журналистов BIHUS.info о хищениях в оборонной отрасли

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"У НАБУ никогда не существовало "дела "Оптимумспецдеталь", которое постоянно пытаются навязать обществу. Большинство из того, что продемонстрировано в сюжетах BIHUS.info, НАБУ никогда не расследовало, зато расследовала Военная прокуратура и ГПУ", - говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что в их расследованиях фирма "Оптимумспецдеталь" фигурировала только в одном деле.

"В расследованиях НАБУ противоправная деятельность этой компании зафиксирована была в одном кейсе - при закупках прицелов "Харьковским бронетанковым заводом", - сообщили в НАБУ.

В Бюро добавили, что в деле о закупках прицелов было проведено более 80 следственных действий.