Зеленский заявил, что его избирательная кампания стоит 70 млн
25 марта, 2019, 07:51
Избирательная кампания кандидата в президенты Владимира Зеленского стоит 70 миллионов гривен
Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью ТСН .
"Наша кампания сегодня стоит 70 млн. гривен. Это деньги мои, моих компаньонов - основателей" Студии Квартал 95 "и деньги друзей", - сказал он.
По словам Зеленского, он "подписал выходы из всех структур" Студии Квартал 95 ", одним из учредителей которых он есть.
"Независимо от того, как завершатся выборы. Это долгая юридическая цепочка. Юридическое соглашение завершится в течение нескольких месяцев", - заявил он.
При этом Зеленский повторил, что не считает сериал "Слуга народа" агитацией: "Мы показали, какой страну мы видим, о которой мечтаем. Может быть мечта агитацией?».
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- Согласно опросу центра "Социс", Владимир Зеленский и Петр Порошенко выходят во второй тур президентских выборов.
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