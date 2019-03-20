Зеленский и Порошенко выходят во второй тур - "Социс"
Опросы проводил Центр социальных исследований "Социс" совместно с Институтом стратегических исследований и прогнозов "Янус".
Первое место в рейтинге занимает Владимир Зеленский - 29,6% голосов
Второе место занял действующий президент Украины Петр Порошенко с 19,2% сторонников.
На третьем месте Юлия Тимошенко - 13,8%
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Юрий Бойко на четвертом месте - 10%.
На пятом месте Анатолий Гриценко с 9% голосов.
На шестом месте Олег Ляшко с 5,9% сторонников.
Александр Вилкул на седьмом месте с 3%.
Следующие кандидаты имеют менее 3% поддержки: Игорь Смешко 2,7% и Александр Шевченко 1,5%.
Опрос проходил 9 по 14 марта 2019 во всех регионах страны, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. В нем приняло участие 2000 респондентов. Статистическая погрешность исследования: +/- 2,1%
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