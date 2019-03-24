Шевченко заявил о потерях перед матчем отбора Евро-2020

24 марта, 2019, 20:55

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о кадровых потерях перед матчем отбора Евро-2020 против Люксембурга

Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины .

"У нас есть потери - у Марлоса и Артема Кравца небольшие повреждения, поэтому они поехали в Киев и не готовятся к завтрашней игре. В общем команда чувствует себя нормально", - сказал Шевченко.

По словам украинского тренера, в матче против Люксембурга перед командой стоит задача победить.

"Мы понимаем, что для выхода из группы не должны терять очки. Ехали с таким настроением и в Португалию, и в Люксембург. В завтрашнем матче важно добиться победы. Но Люксембург - команда, которая заслуживает уважения. Мы смотрели ее матчи. За последние несколько лет эта сборная достигла успеха, она умеет играть в футбол ", - убежден Шевченко.

По словам главного тренера сборной Украины, в игре против Люксембурга в составе нашей команды будут изменения в составе.

"В следующем поединке отбора однозначно будут изменения в составе. Наша задача - оптимально подойти к игре в плане физической формы игроков. В матче с Португалией футболисты атаки выполнили много работы, поэтому мы должны оценить их состояние. Те исполнители, которые будут в лучшей готовности, завтра выйдут на поле ", - отметил Шевченко.