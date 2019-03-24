//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Шевченко заявил о потерях перед матчем отбора Евро-2020


фото: ffu.ua
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о кадровых потерях перед матчем отбора Евро-2020 против Люксембурга

Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины .

"У нас есть потери - у Марлоса и Артема Кравца небольшие повреждения, поэтому они поехали в Киев и не готовятся к завтрашней игре. В общем команда чувствует себя нормально", - сказал Шевченко.

По словам украинского тренера, в матче против Люксембурга перед командой стоит задача победить.

"Мы понимаем, что для выхода из группы не должны терять очки. Ехали с таким настроением и в Португалию, и в Люксембург. В завтрашнем матче важно добиться победы. Но Люксембург - команда, которая заслуживает уважения. Мы смотрели ее матчи. За последние несколько лет эта сборная достигла успеха, она умеет играть в футбол ", - убежден Шевченко.

По словам главного тренера сборной Украины, в игре против Люксембурга в составе нашей команды будут изменения в составе.

"В следующем поединке отбора однозначно будут изменения в составе. Наша задача - оптимально подойти к игре в плане физической формы игроков. В матче с Португалией футболисты атаки выполнили много работы, поэтому мы должны оценить их состояние. Те исполнители, которые будут в лучшей готовности, завтра выйдут на поле ", - отметил Шевченко.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 марта, 2019 воскресенье

больше новостей

24 марта, 2019 воскресенье

23 марта, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать