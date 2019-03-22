Звездный игрок "Реала" объявил о расставании с клубом
22 марта, 2019, 14:01
Защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан заявил партнерам по команде, что летом покинет мадридский клуб
Об этом информирует Marca .
Варан сообщил о своем желании партнерам по команде в раздевалке. В разговоре с ближайшими собеседниками 25-летний защитник отметил, что возможность смены клуба - не просто мимолетная идея.
Француз считает, что пришло время попрощаться с нынешней командой и задуматься о новых вызовах.
Тренер "Реала" Зиедин Зидан заинтересован в услугах игрока и хотел бы оставить его в своей команде, но не будет препятствовать игроку, если тот захочет уйти.
Рафаэль Варан выступает в "Реале" с 2011 года.
- Защитник "Реала" Рафаэль Варан, несмотря на возвращение на пост главного тренера Зинедина Зидана, с которым у него прекрасные отношения, убежден, что его время в "Реале" подошел к концу .
- "Реал" летом сделает все возможное, чтобы выкупить контракт форварда французского ПСЖ Килиана Мбаппе .
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