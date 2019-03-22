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Звездный игрок "Реала" объявил о расставании с клубом


фото: ftbl.ru
Защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан заявил партнерам по команде, что летом покинет мадридский клуб

Об этом информирует Marca .

Варан сообщил о своем желании партнерам по команде в раздевалке. В разговоре с ближайшими собеседниками 25-летний защитник отметил, что возможность смены клуба - не просто мимолетная идея.

Француз считает, что пришло время попрощаться с нынешней командой и задуматься о новых вызовах.

Тренер "Реала" Зиедин Зидан заинтересован в услугах игрока и хотел бы оставить его в своей команде, но не будет препятствовать игроку, если тот захочет уйти.

Рафаэль Варан выступает в "Реале" с 2011 года.

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