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Ракетная атака на Израиль: появилось видео с места обстрела


фото: REUTERS
Появилось видео с места, где произошел ракетный обстрел Израиля, в поселке Мишмерет к юго-востоку от Нетании

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Отметим, что в результате обстрела ХАМАС пострадали семь человек. Сообщается, что из сектора Газа впервые за 5 лет обстреляли центральную часть Израиля. В тот же момент, в ХАМАС заявили о непричастности к обстрелу и заявили, что "ракеты могли быть выпущены из-за ошибки".

  • Отметим, в результате ночного ракетного обстрела поселка Мишмерет в центральной части Израиля пострадали семь человек. Также сообщалось, что обстрелом разрушен жилой дом.
  • После инцидента премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял решение сократить визит в США и вернутся в Израиль сразу после встречи с Дональдом Трампом. Кроме того, по его словам, Израиль готовит решительный ответ группировке ХАМАС.
  • Отметим, армия обороны Израиля уже объявила мобилизацию резервистов, а на границу с сектором Газа направили две бригады - бронетанковую и пехотную.
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