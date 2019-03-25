Ракетная атака на Израиль: появилось видео с места обстрела
25 марта, 2019, 15:28
Появилось видео с места, где произошел ракетный обстрел Израиля, в поселке Мишмерет к юго-востоку от Нетании
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Отметим, что в результате обстрела ХАМАС пострадали семь человек. Сообщается, что из сектора Газа впервые за 5 лет обстреляли центральную часть Израиля. В тот же момент, в ХАМАС заявили о непричастности к обстрелу и заявили, что "ракеты могли быть выпущены из-за ошибки".
#BREAKING : Drone footage of the house north of Tel Aviv hit by a rocket launched from Gaza (Video: Ofir Rotem) pic.twitter.com/e8GNVs2iYG- Amichai Stein (@ AmichaiStein1) 25 марта 2019 г.
- Отметим, в результате ночного ракетного обстрела поселка Мишмерет в центральной части Израиля пострадали семь человек. Также сообщалось, что обстрелом разрушен жилой дом.
- После инцидента премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял решение сократить визит в США и вернутся в Израиль сразу после встречи с Дональдом Трампом. Кроме того, по его словам, Израиль готовит решительный ответ группировке ХАМАС.
- Отметим, армия обороны Израиля уже объявила мобилизацию резервистов, а на границу с сектором Газа направили две бригады - бронетанковую и пехотную.
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