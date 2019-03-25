Ракетная атака на Израиль: появилось видео с места обстрела

25 марта, 2019, 15:28

Появилось видео с места, где произошел ракетный обстрел Израиля, в поселке Мишмерет к юго-востоку от Нетании

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Отметим, что в результате обстрела ХАМАС пострадали семь человек. Сообщается, что из сектора Газа впервые за 5 лет обстреляли центральную часть Израиля. В тот же момент, в ХАМАС заявили о непричастности к обстрелу и заявили, что "ракеты могли быть выпущены из-за ошибки".

#BREAKING : Drone footage of the house north of Tel Aviv hit by a rocket launched from Gaza (Video: Ofir Rotem) pic.twitter.com/e8GNVs2iYG - Amichai Stein (@ AmichaiStein1) 25 марта 2019 г.