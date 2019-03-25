ПФУ отчитался о финансировании пенсий и субсидий в марте
25 марта, 2019, 18:53
Пенсионный фонд по состоянию на 25 марта 2019 года завершил финансирование пенсий и жилищных субсидий за месяц
Об этом сообщает ПФУ в Facebook .
Согласно сообщению, на пенсионные выплаты в марте направлено 36,41 млрд грн, на монетизированные субсидии - 3,98 млрд грн.
- Напомним, 12 марта "Ощадбанк" начал процесс выплат субсидий в наличной форме тем гражданам, которые не являются пенсионерами и кому субсидия была назначена до 31 декабря 2018 года.
- До этого в Украине уже заработал публичный реестр получателей субсидий, в котором показан размер субсидии за все периоды.
- По словам министра социальной политики Андрея Ревы, монетизация устанавливает цивилизованные отношения в треугольнике "государство-гражданин-производитель услуги".
- Кабмин рассчитывает провести монетизацию субсидий в 2019 году в три этапа.
- В бюджете на 2019 год предусмотрено выделение 58 млрд грн на субсидии, а также их монетизация.
- Ранее министр соцполитики Андрей Рева сообщил, что с марта жилые субсидии в Украине будут выплачивать еще и наличными.
- 6 февраля Кабинет министров Украины одобрил старт выплаты субсидий наличными с марта 2019 года.
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Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что субсидии наличными в марте 2019 года получат примерно 3,5 млн домохозяйств
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