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ПФУ отчитался о финансировании пенсий и субсидий в марте

Пенсионный фонд по состоянию на 25 марта 2019 года завершил финансирование пенсий и жилищных субсидий за месяц

Об этом сообщает ПФУ в Facebook .

Согласно сообщению, на пенсионные выплаты в марте направлено 36,41 млрд грн, на монетизированные субсидии - 3,98 млрд грн.

 
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