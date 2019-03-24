Под посольством России в Киеве митингующие требуют освободить Павла Гриба
24 марта, 2019, 15:34
Под посольством России в Киеве состоялся митинг с требованием освободить украинского политзаключенного Павла Гриба, приговоренного к шести годам заключения
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Также митингующие требовали освободить других украинцев, находящихся в российских тюрьмах по политическим мотивам или удерживаемых группировками "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе.
Также участники акции призвали граждан Украины воздержаться от поездок в РФ. К митингующим никто не вышел.
Аналогичная акция в Одессе собрала около десятка митингующих. В Одессе активисты "Фонда региональных инициатив" вышли в поддержку украинских политзаключенных, в частности Павла Гриба.
Организатором митинга выступила общественная организация "Фонд региональных инициатив". Ее представители анонсировали аналогичные акции во Львове и Харькове.
- 22 марта в России украинского политзаключенного Павла Гриба приговорили к шести годам колонии.
- Украинский политзаключенный Павел Гриб после оглашения приговора, которым его приговорили к 6 годам лишения свободы, объявил голодовку.
- Посольство США в Украине выразило обеспокоенность приговором украинскому политзаключенному Павлу Грибу.
- 23 марта Государственный департамент США выступил с требованием к России отменить приговор украинскому политзаключенному Павлу Грибу и вернуть его домой для лечения.
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