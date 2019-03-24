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Под посольством России в Киеве митингующие требуют освободить Павла Гриба


фото: radiosvoboda.org
Под посольством России в Киеве состоялся митинг с требованием освободить украинского политзаключенного Павла Гриба, приговоренного к шести годам заключения

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Также митингующие требовали освободить других украинцев, находящихся в российских тюрьмах по политическим мотивам или удерживаемых группировками "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе.

Также участники акции призвали граждан Украины воздержаться от поездок в РФ. К митингующим никто не вышел.

Аналогичная акция в Одессе собрала около десятка митингующих. В Одессе активисты "Фонда региональных инициатив" вышли в поддержку украинских политзаключенных, в частности Павла Гриба.

Организатором митинга выступила общественная организация "Фонд региональных инициатив". Ее представители анонсировали аналогичные акции во Львове и Харькове.

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