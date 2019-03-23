США требуют от России отменить приговор Грибу
Об этом заместитель спикера Госдепа США Роберта Палладино написал в twitter.
"Мы осуждаем вынесение приговора в России о заключении на шесть лет украинца Павла Гриба. Его преследовали из-за оппозиции российской агрессии против Украины", - заявил Палладино.
Представитель Госдепа США также подчеркнул, что американская сторона обеспокоена состоянием здоровья украинца.
"Россия должна немедленно вернуть его в Украину и отменить приговор", - написал Палладино, добавив к своему сообщению хеш-тег #FreeHryb.
We condemn Russia's conviction and 6-year sentence of Ukrainian Pavlo Hryb. He was targeted for opposing #Russian aggression against Ukraine. We are concerned about his health. Russia should immediately return him to Ukraine, and vacate his conviction. #FreeHryb- Robert Palladino (@StateDeputySPOX) 23 марта 2019
- 22 марта в России украинского политзаключенного Павла Гриба приговорили к шести годам колонии.
- Украинский политзаключенный Павел Гриб после оглашения приговора, которым его приговорили к 6 годам лишения свободы, объявил голодовку.
- Посольство США в Украине выразило обеспокоенность из-за приговора украинскому политзаключенному Павлу Грибу.
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