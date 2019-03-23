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США требуют от России отменить приговор Грибу


фото: facebook
Государственный департамент США требует от России отменить приговор украинскому политзаключенному Павлу Грибу и вернуть его домой для лечения

Об этом заместитель спикера Госдепа США Роберта Палладино написал в twitter.

"Мы осуждаем вынесение приговора в России о заключении на шесть лет украинца Павла Гриба. Его преследовали из-за оппозиции российской агрессии против Украины", - заявил Палладино.

Представитель Госдепа США также подчеркнул, что американская сторона обеспокоена состоянием здоровья украинца.

"Россия должна немедленно вернуть его в Украину и отменить приговор", - написал Палладино, добавив к своему сообщению хеш-тег #FreeHryb.

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