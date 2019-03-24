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Евро-2020: Хорватия проиграла Венгрии, результаты других матчей субботы


фото: REUTERS
24 марта, во 1-м туре отборочного турнира Евро-2020 сборная Хорватии неожиданно уступила Венгрии

Евро-2020

отборочный турнир

1-й тур

24 марта

Группа I

Сан-Марино - Шотландия 0:2

Голы: Маклин, 4, Рассел, 74

Группа E

Венгрия - Хорватия 2:1

Голы: Салай, 34, Паткай, 76 - Ребич, 13

Группа G

Израиль - Австрия 4:2

Голы: Захави, 34, 45, 55, Даббур, 66 - Арнаутович, 8, 75

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