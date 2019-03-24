Евро-2020: Хорватия проиграла Венгрии, результаты других матчей субботы
24 марта, 2019, 21:10
24 марта, во 1-м туре отборочного турнира Евро-2020 сборная Хорватии неожиданно уступила Венгрии
Евро-2020
отборочный турнир
1-й тур
24 марта
Группа I
Сан-Марино - Шотландия 0:2
Голы: Маклин, 4, Рассел, 74
Группа E
Венгрия - Хорватия 2:1
Голы: Салай, 34, Паткай, 76 - Ребич, 13
Группа G
Израиль - Австрия 4:2
Голы: Захави, 34, 45, 55, Даббур, 66 - Арнаутович, 8, 75
- Напомним, 21 марта стартовал отборочный турнир футбольного чемпионата Европы-2020, в 1-м туре Бельгия победила Россию , а Казахстан сенсационно разгромил Шотландию.
- 22 марта 2019, в стартовом отборочном матче Евро-2020, сборная Украины сыграла в Лиссабоне вничью с Португалией .
- 23 марта, состоялись матчи 1-го тура квалификации Евро-2020, Испания победила Норвегию , Италия переиграла Финляндию.
- 24 марта, во 1-м туре отборочного турнира Евро-2020, Россия разгромила Казахстан, а Уэльс победил Словакию .
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