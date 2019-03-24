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Евро-2020: Россия разгромила Казахстан, Уэльс победил Словакию


фото: REUTERS
В 1-м туре отборочного турнира Евро-2020 Россия разгромила Казахстан, а Уэльс победил Словакию

Евро-2020

отборочный турнир

1-й тур

24 марта

Группа E

Уэльс - Словакия 1:0

Гол: Джеймс, 5

Группа I

Казахстан - Россия 0:4

Голы: Черышев, 19, 45 2, Дзюба, 52, Бейсебеков, 62 (авт.)

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