Евро-2020: Россия разгромила Казахстан, Уэльс победил Словакию
24 марта, 2019, 18:09
В 1-м туре отборочного турнира Евро-2020 Россия разгромила Казахстан, а Уэльс победил Словакию
Евро-2020
отборочный турнир
1-й тур
24 марта
Группа E
Уэльс - Словакия 1:0
Гол: Джеймс, 5
Группа I
Казахстан - Россия 0:4
Голы: Черышев, 19, 45 2, Дзюба, 52, Бейсебеков, 62 (авт.)
- Напомним, 21 марта стартовал отборочный турнир футбольного чемпионата Европы-2020, в 1-м туре Бельгия победила Россию, а Казахстан сенсационно разгромил Шотландию.
- 22 марта 2019 года в стартовом отборочном матче Евро-2020 сборная Украины сыграла в Лиссабоне вничью с Португалией.
- 23 марта, состоялись матчи 1-го тура квалификации Евро-2020, Испания победила Норвегию, Италия переиграла Финляндию.
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