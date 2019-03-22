В Москве вывесили баннер в поддержку Сенцова
22 марта, 2019, 10:10
Возле здания Казанского вокзала в Москве активисты вывесили трехметровый баннер с портретом осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова
Об этом сообщает Радио.Свобода со ссылкой на росЗМИ.
Один из участников акции сказал, что таким образом они хотели напомнить об Олеге Сенцове.
"Мы делаем это в первую очередь для того, чтобы напомнить людям об Олеге Сенцовой и необходимости обмена заключенных. Мы делаем это, чтобы напомнить людям, что в нашей стране есть политические заключенные", - сказал он.
- Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, осудив Кольченко до 10, а Сенцова - до 20 лет лишения свободы.
- Олег Сенцов в заполярной российской колонии объявил голодовку с 14 мая 2018 года с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных.
- 5 октября 2018 российские тюремщики заявили, что Сенцов прекратил голодовку . Позже Сенцов объяснил в письме , что был вынужден прекратить голодовку, поскольку его собирались кормить насильно против его воли.
- 12 декабря 2018 сестра Сенцова получила в Страсбурге за него премию им. Сахарова "За свободу мнение".
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