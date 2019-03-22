//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Москве вывесили баннер в поддержку Сенцова

Возле здания Казанского вокзала в Москве активисты вывесили трехметровый баннер с портретом осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова

Об этом сообщает Радио.Свобода со ссылкой на росЗМИ.

Один из участников акции сказал, что таким образом они хотели напомнить об Олеге Сенцове.

"Мы делаем это в первую очередь для того, чтобы напомнить людям об Олеге Сенцовой и необходимости обмена заключенных. Мы делаем это, чтобы напомнить людям, что в нашей стране есть политические заключенные", - сказал он.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 марта, 2019 пятница

21 марта, 2019 четверг

больше новостей

22 марта, 2019 пятница

21 марта, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать