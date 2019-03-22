В Москве вывесили баннер в поддержку Сенцова

22 марта, 2019, 10:10

Возле здания Казанского вокзала в Москве активисты вывесили трехметровый баннер с портретом осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова

Об этом сообщает Радио.Свобода со ссылкой на росЗМИ.

Один из участников акции сказал, что таким образом они хотели напомнить об Олеге Сенцове.

"Мы делаем это в первую очередь для того, чтобы напомнить людям об Олеге Сенцовой и необходимости обмена заключенных. Мы делаем это, чтобы напомнить людям, что в нашей стране есть политические заключенные", - сказал он.