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Укрзализныця запустила в работу последние 5 локомотивов General Electric


фото: logist.today
Последние 5 из 30 американских локомотивов поехали с Крюковского завода в мелитопольское депо

Об этом сообщил глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

"Последние 5 из 30 локомотивов GE в работе. С Крюковского завода они только что уехали в мелитопольское депо. Для "Укрзализныци" - это только начало, но большой шаг вперед ", - отметил Кравцов.

Справка: General Electric - американская многоотраслевая корпорация, крупнейший в мире производитель многих видов техники, включая локомотивы, энергетические установки, газовые турбины, авиационные двигатели и др.

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