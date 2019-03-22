Укрзализныця запустила в работу последние 5 локомотивов General Electric

22 марта, 2019, 15:08

Последние 5 из 30 американских локомотивов поехали с Крюковского завода в мелитопольское депо

Об этом сообщил глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

"Последние 5 из 30 локомотивов GE в работе. С Крюковского завода они только что уехали в мелитопольское депо. Для "Укрзализныци" - это только начало, но большой шаг вперед ", - отметил Кравцов.

Справка: General Electric - американская многоотраслевая корпорация, крупнейший в мире производитель многих видов техники, включая локомотивы, энергетические установки, газовые турбины, авиационные двигатели и др.