Укрзализныця запустила в работу последние 5 локомотивов General Electric
22 марта, 2019, 15:08
Последние 5 из 30 американских локомотивов поехали с Крюковского завода в мелитопольское депо
Об этом сообщил глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов.
"Последние 5 из 30 локомотивов GE в работе. С Крюковского завода они только что уехали в мелитопольское депо. Для "Укрзализныци" - это только начало, но большой шаг вперед ", - отметил Кравцов.
- Напомним, что 14 июля 2016 года "Укрзализныця" и General Electric подписали соглашение о передаче Украине локомотива компании для демонстрации его возможностей на украинской железной дороге.
- 21 июля американская корпорация подписала меморандум о сотрудничестве с "Укрзализныцей" для обновления украинских локомотивов.
- 23 февраля 2018 года "Укрзализныця" подписала соглашение с американской компанией General Еlectric для модернизации локомотивного парка и поставку новых локомотивов.
- 2 апреля 2018 года министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что локомотивы будут производить на Крюковском вагоностроительном заводе в Кременчуге.
- 8 августа 2018 года с завода General Electric в американской Пенсильвании отправили первый локомотив, прибылвший 10 сентября в Украине.
- В начале ноября 2018 года локомотив General Electric "Тризуб" совершил тестовый проезд украинской пути, а позже Укрзализныця получила еще 5 тепловозов General Electric.
- 13 декабря 2018 тепловоз "Тризуб" от General Electric отправился в свой первый рейс.
Справка: General Electric - американская многоотраслевая корпорация, крупнейший в мире производитель многих видов техники, включая локомотивы, энергетические установки, газовые турбины, авиационные двигатели и др.
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