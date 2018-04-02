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General Electric будет выпускать локомотивы для "Укрзализныци" на Крюковском заводе, - Омелян

Американская корпорация General Electric (GE) будет производить локомотивы для нужд "Укрзализныци" на Крюковском вагоностроительном заводе в городе Кременчуг Полтавской области

Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал вечером в воскресенье, 1 апреля 2018 года, в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.

"Скорее всего, это будет Крюковский завод", - подчеркнул он.

По словам министра, Украина только выиграет от такого решения:

"Мы получим украинское производство и мы получит новые рабочие места и новые технологии".

А для запуска исключительно украинского производства локомотивов, добавил Омелян, нужно "5 лет и миллиардные инвестиции".

Нерентабельной является и модернизация работающих сейчас тепловозов, отметил глава Минифраструктуры.

"Укрзализныця" дошла уже до такого состояния, что самостоятельно ремонтировать они уже не способны ... Эти тепловозы потом просто горят. Когда мы говорим, что мы закупаем запчасти за рубежом, а затем монтируем их в Украину, то, простите, что нам тогда лучше иметь: производство современное в Украине или закупать комплектующие за рубежом и просто скручивать их здесь, дома? ", - добавил Омелян.

  • Напомним, на этом же эфире министр инфраструктуры заявил, что тестовую площадку украинского варианта сверхскоростного поезда Hyperloop возможно запустить уже 2019 года, и объяснил, почему железнодорожные поезда не ходят в Украине с такой же скоростью, как в Германии.
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