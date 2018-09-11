В Украину прибыл первый локомотив General Electric

11 сентября, 2018, 11:05

Вечером 10 сентября в Украину прибыл первый из 30 грузовых тепловозов General Electric для "Укрзализныци", поставка которых ожидается в ближайшее время

Об этом сообщил и.о. главы правления компании Евгений Кравцов, передает пресс-служба УЗ.

"Около 21 часа сегодня встречаем судно с первым локомотивом TE33AC General Electric. Утром разгрузки краном на рельсы, подготовка к движению, таможенные формальности, и 14 сентября наш "Трезубец" направится "холодной тягой" на Крюковский завод для окончательного укомплектования", - написал Евгений Кравцов.

В дальнейших планах "Укрзализныци" - принять локомотив в эксплуатацию и задействовать его для перевозки грузов. Это первый новый локомотив для парка "Укрзализныци" за последние 10 лет.