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В Украину прибыл первый локомотив General Electric


фото: logist.today
Вечером 10 сентября в Украину прибыл первый из 30 грузовых тепловозов General Electric для "Укрзализныци", поставка которых ожидается в ближайшее время

Об этом сообщил и.о. главы правления компании Евгений Кравцов, передает пресс-служба УЗ.

"Около 21 часа сегодня встречаем судно с первым локомотивом TE33AC General Electric. Утром разгрузки краном на рельсы, подготовка к движению, таможенные формальности, и 14 сентября наш "Трезубец" направится "холодной тягой" на Крюковский завод для окончательного укомплектования", - написал Евгений Кравцов.

В дальнейших планах "Укрзализныци" - принять локомотив в эксплуатацию и задействовать его для перевозки грузов. Это первый новый локомотив для парка "Укрзализныци" за последние 10 лет.

  • Напомним, что договор на поставку 30 тепловозов производства GE был подписан в феврале этого года. Дальнейшее сотрудничество "Укрзализныци" с GE также предусматривает модернизацию 75 локомотивов (150 секций), поставки 225 новых локомотивов GE серии Evolution до 2027 года, модернизацию имеющегося подвижного состава и долгосрочное техническое обслуживание с целью обновления и модернизации локомотивов.
  • Ранее премьер-министр Владимир Гройсман прогнозировал, что компания из США General Electric Transportation поставит в Украину первые дизельные поезда осенью.
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