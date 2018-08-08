General Electric отправляет первый локомотив для Украины
Об этом сообщил в Facebook и. о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов.
Сначала машину железнодорожным транспортом довезут до города Норфолк в Вирджинии, где загрузят на судно, после чего локомотив пересечет Атлантику, Средиземное и Черное моря и прибудет в порт Черноморск в Одесской области.
"Окончательное его доукомплектование будет проводиться на Крюковском вагоностроительном заводе. После этого он будет принят в эксплуатацию и начнет перевозить грузы", - написал топ-менеджер.
Как известно, локализация производства этих локомотивов составит 10%. Именно такую часть работ, согласно контракту, выполнит Крюковский завод перед тем, как локомотив уедет на железные дороги Украины. В будущем локализация может увеличиться до 40% с участием других украинских товаропроизводителей. Новый локомотив уже получил имя — "Трезубец".
- Ранее премьер-министр Владимир Гройсман прогнозировал, что компания из США General Electric Transportation поставит в Украину первые дизельные поезда осенью.
Читайте также
-
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
Читайте также
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-