General Electric отправляет первый локомотив для Украины

8 августа, 2018, 17:55

8 августа первый локомотив TE33AC для "Укрзализныци" отправится с завода General Electric в Пенсильвании (США) в Украину

Об этом сообщил в Facebook и. о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

Сначала машину железнодорожным транспортом довезут до города Норфолк в Вирджинии, где загрузят на судно, после чего локомотив пересечет Атлантику, Средиземное и Черное моря и прибудет в порт Черноморск в Одесской области.

"Окончательное его доукомплектование будет проводиться на Крюковском вагоностроительном заводе. После этого он будет принят в эксплуатацию и начнет перевозить грузы", - написал топ-менеджер.

Как известно, локализация производства этих локомотивов составит 10%. Именно такую часть работ, согласно контракту, выполнит Крюковский завод перед тем, как локомотив уедет на железные дороги Украины. В будущем локализация может увеличиться до 40% с участием других украинских товаропроизводителей. Новый локомотив уже получил имя — "Трезубец".