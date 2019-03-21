Специалисты определили, что повлекло массовое отравление учеников школы в Днепре

21 марта, 2019, 16:49

Вспышку кишечного заболевания у учащихся Днепровской школы №112 вызвала норовирусная инфекция

Об этом сообщает пресс-служба ОГА.

"Острую кишечную инфекцию, которая локально возникла среди учеников Днепровской школы №112, вызвал норовирус. Это - не бактериальная, а вирусная инфекция", - сказала заместитель директора Днепропетровского областного лабораторного центра МЗ Украины Валентина Резвих.

По ее словам, специалисты сделали лабораторные исследования образцов из школьного пищеблока. В пробах воды и окружающей среды школы №112 не нашли бактериальных или вирусных возбудителей заболеваний. Норовирус обнаружили у детей и работников пищеблока.

Как отметил первый заместитель главы Днепропетровской облгосадминистрации Олег Кужман, вскоре во всех учебных заведениях области состоятся проверки санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов. Специалисты будут обращать внимание на соблюдение гигиены, качество воды, дезинфекционные мероприятия, наличие медицинских работников.

Норовирус называют "кишечным гриппом". Инфекция распространяется очень быстро от человека к человеку. Симптомы болезни - диарея, тошнота, рвота, боль в животе, слабость, температура.