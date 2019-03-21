Павел Гриб сказал последнее слово: назвал ФСБ бандитами и убийцами и пожелал заключенным украинцам "с достоинством пройти плен"

21 марта, 2019, 17:26

Политзаключенный Кремля Павел Гриб, которого подозревают в якобы организации теракта в городе Сочи, выступил в суде в Ростове-на-Дону с последним словом

Об этом передает Громадское.

"Впервые мне выпадает такая возможность сказать свое слово. Последнее слово, где я бы хотел наконец рассказать все, как было на самом деле", - сказал Гриб.

Гриб не признал обвинений, потому что они от Федеральной службы безопасности - "они бандиты и убийцы". Политзаключенный добавил, что "никто не имел оснований полагать", что отстраненная Беларусь является "на самом деле опасной".

Павел пожелал всем украинским патриотам с достоинством пройти плен - "по правде и совести". А в конце сказал "Слава Украине!" и "Слава украинской нации!" - отметила журналистка.

Отмечается, что суд объявит решение по делу в пятницу, 22 марта, в 11:00.

Напомним, что в судебных прениях российские прокуроры просили для Павла 6 лет заключения. В суде ему снова вызвали "скорую" из-за тошноты и боли.