Павел Гриб сказал последнее слово: назвал ФСБ бандитами и убийцами и пожелал заключенным украинцам "с достоинством пройти плен"
Об этом передает Громадское.
"Впервые мне выпадает такая возможность сказать свое слово. Последнее слово, где я бы хотел наконец рассказать все, как было на самом деле", - сказал Гриб.
Гриб не признал обвинений, потому что они от Федеральной службы безопасности - "они бандиты и убийцы". Политзаключенный добавил, что "никто не имел оснований полагать", что отстраненная Беларусь является "на самом деле опасной".
Павел пожелал всем украинским патриотам с достоинством пройти плен - "по правде и совести". А в конце сказал "Слава Украине!" и "Слава украинской нации!" - отметила журналистка.
Отмечается, что суд объявит решение по делу в пятницу, 22 марта, в 11:00.
Напомним, что в судебных прениях российские прокуроры просили для Павла 6 лет заключения. В суде ему снова вызвали "скорую" из-за тошноты и боли.
- Хронически больной Павел Гриб исчез на территории Беларуси на День независимости Украины 24 августа 2017 г. В тот день он отправился в Гомель на свидание к девушке, с которой познакомился в российской соцсети "ВКонтакте". Как выяснилось позже, в то время Павел уже находился в розыске по ст. 205 УК России (террористический акт).
- Игорь Гриб считает, что таким образом российские спецслужбы могли выманить и похитить его сына.
- ФСБ России обвинила Павла в подготовке теракта в одной из школ города Сочи.
- Уже в России у Павла обнаружили симптомы болезни Альцгеймера и цирроза печени. У него также плохо сворачивается кровь. Такое заболевание опасно для жизни.
- Украинский омбудсмен Людмила Денисова отмечала , что 20-летний Павел Гриб требует немедленной операции на сердце.
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