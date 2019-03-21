Дело политзаключенного Гриба: прокуроры просят 6 лет тюрьмы

21 марта, 2019, 11:39

На судебных прениях по делу украинского политзаключенного Гриба российские прокуроры просят для него 6 лет тюрьмы

Об этом сообщает Общественное.

Отмечается, что прокуроры предлагают отчислять срок с 25 августа 2017 года.

Напомним, в российском Ростове-на-Дону начались дебаты по делу украинского политзаключенного Павла Гриба. Ему снова вызвали скорую из-за тошноты и боли.

Павла Гриба обвиняют "в подготовке теракта в одной из школ города Сочи".

В Ростове начались дебаты по делу украинского политзаключенного Павла Гриба. Он рассказал нам, что чувствует себя плохо. Говорит, что надлежащей ему медицинской помощи не оказывают. pic.twitter.com/6iGxQcYzhs - Hromadske.UA (@HromadskeUA) 21 марта 2019 г.