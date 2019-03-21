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Дело политзаключенного Гриба: прокуроры просят 6 лет тюрьмы


фото: rfe
На судебных прениях по делу украинского политзаключенного Гриба российские прокуроры просят для него 6 лет тюрьмы

Об этом сообщает Общественное.

Отмечается, что прокуроры предлагают отчислять срок с 25 августа 2017 года.

Напомним, в российском Ростове-на-Дону начались дебаты по делу украинского политзаключенного Павла Гриба. Ему снова вызвали скорую из-за тошноты и боли.

Павла Гриба обвиняют "в подготовке теракта в одной из школ города Сочи".

  • Хронически больной Павел Гриб исчез на территории Беларуси в День независимости Украины 24 августа 2017 года. В тот день он отправился в Гомель на свидание к девушке, с которой познакомился в российской соцсети "ВКонтакте". Как выяснилось позже, в то время Павел уже находился в розыске по ст. 205 УК России (террористический акт).
  • Игорь Гриб считает, что таким образом российские спецслужбы могли выманить и похитить его сына.
  • ФСБ России обвинила Павла в подготовке теракта в одной из школ города Сочи.
  • Уже в России у Павла обнаружили симптомы болезни Альцгеймера и цирроза печени. У него также плохо сворачивается кровь. Такие болезни могут вызвать кровотечение желудка, опасное для жизни.
  • Украинский омбудсмен Людмила Денисова отмечала, что 20-летний Павел Гриб требует немедленной операции на сердце.
  • Во время судебного слушания в пятницу, 1 февраля 2019 года, Павлу вызвали скорую помощь. Фельдшер сделала ему обезболивающий укол и посоветовал полежать минут 15. Но суд не принял это во внимание и продолжил заседание.
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