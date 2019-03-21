Политзаключенному Грибу снова вызвали "скорую". Он жаловался на тошноту и боли

21 марта, 2019, 10:51

Политзаключенный Павел Гриб жаловался на тошноту и боль, но должной медицинской помощи ему никто не предоставляет

Об этом рассказал сам Павел Гриб изданию "Общественное".

Со времен прошлого заседания, когда я заболел, никто ничего не сделал, меня увозят сюда и говорят, что я здоров. Я прошу вас перенести заседание. Я не должен здесь сидеть и страдать с болезнями ", - сказал Гриб.

Павел говорит на украинском языке. Он говорит, что не способен участвовать в дебатах. Он жалуется на тошноту и боли. Сам Павел в на фото в маске и выглядит болезненно.

"Так вот в СИЗО сегодня утром. Жалуюсь, жалуюсь, а все равно", - сказал он.

"Сегодня утром вывели в отдельную комнату. Там ничего нет, закрыли просто. Это делается для того, чтобы посмотреть мои бумаги. Есть для того специальные люди. Это меня намеренно вывели, посмотрели. Да у меня там ничего такого нет. Заявления, обращения, последнее слово ", - рассказал он.

Политзаключенный также отметил, что он считает свое дело исключительно политическим.

"Я думаю, что это политика. И думаю, что когда это дело только начинали, никто не думал, что так получится", - сказал Гриб.

Сейчас в заседании суда объявлен перерыв. Павлу вызвали скорую помощь.

В Ростове начались дебаты по делу украинского политзаключенного Павла Гриба. Он рассказал нам, что чувствует себя плохо. Говорит, что надлежащей медицинской помощи ему не оказывают. pic.twitter.com/6iGxQcYzhs - Hromadske.UA (@HromadskeUA) March 21, 2019

Справка

Хронически больной Павел Гриб исчез на территории Беларуси на День независимости Украины 24 августа 2017 года. В тот день он отправился в Гомель на свидание к девушке, с которой познакомился в российской соцсети "ВКонтакте". Как выяснилось позже, в то время Павел уже находился в розыске по ст. 205 УК России (террористический акт).

Игорь Гриб считает, что таким образом российские спецслужбы могли выманить и похитить его сына.

ФСБ России обвинила Павла в подготовке теракта в одной из школ города Сочи.