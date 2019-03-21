//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Политзаключенному Грибу снова вызвали "скорую". Он жаловался на тошноту и боли


фото: "Громадське"
Политзаключенный Павел Гриб жаловался на тошноту и боль, но должной медицинской помощи ему никто не предоставляет

Об этом рассказал сам Павел Гриб изданию "Общественное".

Со времен прошлого заседания, когда я заболел, никто ничего не сделал, меня увозят сюда и говорят, что я здоров. Я прошу вас перенести заседание. Я не должен здесь сидеть и страдать с болезнями ", - сказал Гриб.

Павел говорит на украинском языке. Он говорит, что не способен участвовать в дебатах. Он жалуется на тошноту и боли. Сам Павел в на фото в маске и выглядит болезненно.

"Так вот в СИЗО сегодня утром. Жалуюсь, жалуюсь, а все равно", - сказал он.

"Сегодня утром вывели в отдельную комнату. Там ничего нет, закрыли просто. Это делается для того, чтобы посмотреть мои бумаги. Есть для того специальные люди. Это меня намеренно вывели, посмотрели. Да у меня там ничего такого нет. Заявления, обращения, последнее слово ", - рассказал он.

Политзаключенный также отметил, что он считает свое дело исключительно политическим.

"Я думаю, что это политика. И думаю, что когда это дело только начинали, никто не думал, что так получится", - сказал Гриб.

Сейчас в заседании суда объявлен перерыв. Павлу вызвали скорую помощь.

Справка

Хронически больной Павел Гриб исчез на территории Беларуси на День независимости Украины 24 августа 2017 года. В тот день он отправился в Гомель на свидание к девушке, с которой познакомился в российской соцсети "ВКонтакте". Как выяснилось позже, в то время Павел уже находился в розыске по ст. 205 УК России (террористический акт).

Игорь Гриб считает, что таким образом российские спецслужбы могли выманить и похитить его сына.

ФСБ России обвинила Павла в подготовке теракта в одной из школ города Сочи.

  • Уже в России у Павла обнаружили симптомы болезни Альцгеймера и цирроза печени. В него также плохо сворачивается кровь. Такие болезни могут вызвать кровотечение желудка, опасное для жизни.
  • Украинский омбудсмен Людмила Денисова отмечала, что 20-летний Павел Гриб требует немедленной операции на сердце.
  • Во время судебного слушания в пятницу, 1 февраля 2019 года, Павлу вызвали скорую помощь. Фельдшер сделала ему обезболивающий укол и посоветовал полежать минут 15. Но суд не принял это во внимание и продолжил заседание.
 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

21 марта, 2019 четверг

больше новостей

21 марта, 2019 четверг

20 марта, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать