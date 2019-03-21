ГПУ расследует утечку данных о Манафорте во время кампании Трампа в 2016 году
Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко в интервью американскому изданию The Hill, информирует Европейская правда.
Утечка записей так называемой "черной бухгалтерии" в СМИ, также известной как "амбарная книга" Партии регионов, вызвала отставку Манафорта и привел к одному из ключевых обвинений в расследовании заговора с Россией. Такое вмешательство со стороны Украины могло помочь кампании соперницы Трампа Хиллари Клинтон.
По данным The New York Times, в "черной бухгалтерии" фамилия Манафорта упоминается 22 раза. В общем речь шла о выплатах на сумму в $ 12,7 млн, осуществленные в течение 2007-2012 годов.
По словам Луценко, расследование инициировано после того, как украинский депутат опубликовал аудиозапись, в которой цитировались слова высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов о том, что его ведомство "слило" финансовые отчеты Манафорта, чтобы помочь кампании Клинтон.
"Сегодня мы начнем уголовное расследование по этому поводу и дадим правовую оценку этой информации", - сказал Луценко.
Отметим, что президент США Дональд Трамп в Twitter обратил внимание на публикацию The Hill, написав название статьи.
"John Solomon: As Russia Collusion fades, Ukrainian plot to help Clinton emerges." @Seanhannity @FoxNews- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 марта 2019 г.
- 20 марта Госдеп США опроверг утверждение генпрокурора Украины Юрия Луценко о том, что посол США в Украине Мари Йованович якобы дала ему список лиц, действия которых не следовало расследовать.
- Список "неприкасаемых", который, по словам Луценко, передала ему посол США в Украине Мари Йованович, якобы содержал фамилии народных депутатов.
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