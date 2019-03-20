США опровергли слова Луценко о списке от посла Йованович в отношении людей, которых "просили не трогать"

20 марта, 2019, 20:03

Госдеп США опроверг утверждение генпрокурора Украины Юрия Луценко о том, что посол США в Украине Мари Йованович якобы дала ему список лиц, действия которых не следовало расследовать

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на авторитетное американское общественно-политическое издание The Hill.

Так, Луценко в интервью The Hill заявил, что Йованович дала ему такой список при первой же встрече.

"С первой встречи в Киеве посол США дала мне список людей, которых мы не должны привлекать к ответственности. Мой ответ - недопустимо. Никто в этой стране, ни наш президент, ни наш парламент, ни наш посол не помешают мне расследовать, имеет ли место преступление", - сказал Луценко.

В Госдепе США опровергли утверждение Луценко и отметили, что отменили помощь ГПУ, когда увидели в ведомстве недостаток политической воли для проведения реформ.

"Мы видели сообщения об этих обвинениях. Соединенные Штаты пока не предоставляют никакой помощи ГПУ, но раньше делали попытку поддержать фундаментальную реформу сферы юстиции, в том числе после Революции Достоинства 2014 года. Когда политическая воля для настоящих реформ у нескольких генпрокуроров, сменявших друг друга, оказалась недостаточной, мы из соображений ответственности перед американскими налогоплательщиками перенаправили помощь более продуктивным проектам ", - заявили в Госдепе.

В то же время Луценко изложил собственную версию переговоров с посольством США о помощи ведомству.

"В то время у нас было дело о хищении правительственной технической помощи США на сумму 4 млн долларов, и в этом отношении имел место этот диалог. В то время [Йованович] считала, что наши собеседования с украинскими гражданами, украинскими государственными служащими, которые были частыми посетителями американского посольства, бросают тень на антикоррупционную политику. на самом деле, мы получили от письмо посольства США, что деньги, о которых мы говорим, были под полным контролем посольства США, и посольство США не требовало нашей правовой оценки этих фактов. ситуация была довольно странной, так как средства, о которых мы говорим, были предназначены для Генпрокуратуры, и мы сказали, что мы никогда не видели их, и посольство США ответило, что проблем нет", - рассказал Луценко.