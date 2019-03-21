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В списке "неприкасаемых" от Йованович были фамилии нардепов, - пресс-секретарь Луценко

Список "неприкасаемых", который, по словам Луценко, передала ему посол США в Украине Мари Йованович, содержал фамилии народных депутатов

Об этом сообщила в комментарии журналистам пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган, передает ВВС Украина.

По словам Сарган, в списке, о котором Луценко вспомнил в интервью американскому изданию, были фамилии некоторых народных депутатов.

20 марта Госдеп США опроверг утверждение генпрокурора Украины Юрия Луценко о том, что посол США в Украине Мари Йованович якобы дала ему список лиц, действия которых не следовало расследовать.

  • Ранее Йованович призвала уволить главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, которого уличили в консультациях по избежанию ответственности за обвинения в коррупции. Госдеп поддержал призыв посла США в Украине.
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