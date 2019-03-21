В списке "неприкасаемых" от Йованович были фамилии нардепов, - пресс-секретарь Луценко

21 марта, 2019, 07:57

Список "неприкасаемых", который, по словам Луценко, передала ему посол США в Украине Мари Йованович, содержал фамилии народных депутатов

Об этом сообщила в комментарии журналистам пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган, передает ВВС Украина.

По словам Сарган, в списке, о котором Луценко вспомнил в интервью американскому изданию, были фамилии некоторых народных депутатов.

20 марта Госдеп США опроверг утверждение генпрокурора Украины Юрия Луценко о том, что посол США в Украине Мари Йованович якобы дала ему список лиц, действия которых не следовало расследовать.