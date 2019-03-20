ЦИК отказала в регистрации 24 российским наблюдателям

20 марта, 2019, 18:55

ЦИК отказала Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ в регистрации граждан РФ международными наблюдателями на выборах президента Украины

Об этом сообщила координатор ГС "Опора" Ольга Айвазовская в Facebook .

Миссия по наблюдению за президентскими выборами в Украине от БДИПЧ ОБСЕ подала в ЦИК список из 24 граждан РФ для аккредитации с целью мониторинга выборов в Украине, говорится в сообщении.



Айвазовская отмечает, что было подано более 600 личных данных и паспортных данных кандидатов в официальные наблюдатели от этой организации.

Она отметила, что, согласно законодательству, международным наблюдателем не может быть лицо, являющееся гражданином государства-агрессора или государства-оккупанта. Таким образом, Центризбирком отказал БДИПЧ ОБСЕ в регистрации наблюдателей с российским гражданством.





