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ЦИК отказала в регистрации 24 российским наблюдателям

ЦИК отказала Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ в регистрации граждан РФ международными наблюдателями на выборах президента Украины

Об этом сообщила координатор ГС "Опора" Ольга Айвазовская в Facebook .

Миссия по наблюдению за президентскими выборами в Украине от БДИПЧ ОБСЕ подала в ЦИК список из 24 граждан РФ для аккредитации с целью мониторинга выборов в Украине, говорится в сообщении.

Айвазовская отмечает, что было подано более 600 личных данных и паспортных данных кандидатов в официальные наблюдатели от этой организации.

Она отметила, что, согласно законодательству, международным наблюдателем не может быть лицо, являющееся гражданином государства-агрессора или государства-оккупанта. Таким образом, Центризбирком отказал БДИПЧ ОБСЕ в регистрации наблюдателей с российским гражданством.
 


 
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