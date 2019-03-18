На выборах президента будет рекордное количество наблюдателей
Об этом сообщила член Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацька, передает Громадське.
Она пояснила, что наблюдателями на выборах в Украине могут быть национальные неправительственные организации и иностранцы - от государств или международных организаций.
"В этом году беспрецедентное количество - 139 неправительственных украинских организаций зарегистрировались в качестве наблюдателей. Мы были очень строги в проверке документов в Центризбиркоме. Для нас ключевым критерием является факт существования этой организации, и обязательно в уставе, как вид деятельности организации должно быть наблюдение за выборами ", - рассказала Бернацкая.
По ее словам, на сегодня уже зарегистрировано около тысячи иностранных наблюдателей.
- Напомним, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на выборах 2019 зарегистрировала 23 наблюдателя от Парламентской ассамблеи НАТО.
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