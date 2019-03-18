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На выборах президента будет рекордное количество наблюдателей

На выборах президента Украины наблюдателями зарегистрировалась беспрецедентное количество украинских неправительственных организаций

Об этом сообщила член Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацька, передает Громадське.

Она пояснила, что наблюдателями на выборах в Украине могут быть национальные неправительственные организации и иностранцы - от государств или международных организаций.

"В этом году беспрецедентное количество - 139 неправительственных украинских организаций зарегистрировались в качестве наблюдателей. Мы были очень строги в проверке документов в Центризбиркоме. Для нас ключевым критерием является факт существования этой организации, и обязательно в уставе, как вид деятельности организации должно быть наблюдение за выборами ", - рассказала Бернацкая.

По ее словам, на сегодня уже зарегистрировано около тысячи иностранных наблюдателей.

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