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Верховный суд рассмотрит жалобу пропагандиста Вышинского


фото: radiosvoboda
Кассационный уголовный суд Верховного суда 20 марта рассматривает жалобу Вышинского о незаконности его задержания

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Главный редактор "РИА-Новости Украина" Кирилл Вышинский пожаловался в Кассационный уголовный суд о якобы незаконности его задержания. Из-за этого в Киев приехала российская омбудсмен Татьяна Москалькова, говорится в сообщении.

По словам Москальковой, единственная цель ее приезда в Киев - наблюдать, чтобы соблюдались все права Кирилла Вышинского, который является не только гражданином Украины, но и Российской Федерации.

Во время судебного заседания адвокаты хотели добиться отвода одного из прокуроров, однако суд отказал им в этом.

В то же время суд удовлетворил ходатайство защитников Вышинского, которые требовали выпустить обвиняемого из прозрачного бокса и посадить возле адвокатов.

Судьи решили перенести дело в Объединенную палату Верховного Суда, что не помешает рассмотрения дела по существу. Оно состоится в одном из районных судов Киева 26 марта.

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