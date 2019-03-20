Верховный суд рассмотрит жалобу пропагандиста Вышинского
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Главный редактор "РИА-Новости Украина" Кирилл Вышинский пожаловался в Кассационный уголовный суд о якобы незаконности его задержания. Из-за этого в Киев приехала российская омбудсмен Татьяна Москалькова, говорится в сообщении.
По словам Москальковой, единственная цель ее приезда в Киев - наблюдать, чтобы соблюдались все права Кирилла Вышинского, который является не только гражданином Украины, но и Российской Федерации.
Во время судебного заседания адвокаты хотели добиться отвода одного из прокуроров, однако суд отказал им в этом.
В то же время суд удовлетворил ходатайство защитников Вышинского, которые требовали выпустить обвиняемого из прозрачного бокса и посадить возле адвокатов.
Судьи решили перенести дело в Объединенную палату Верховного Суда, что не помешает рассмотрения дела по существу. Оно состоится в одном из районных судов Киева 26 марта.
- Напомним, 15 мая 2018 представители СБУ проводили обыск в киевском офисе "РИА Новости-Украина". Во время этого был задержан журналист Кирилл Вышинский.
- В банковской ящике руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского нашли $ 200 тыс., предмет, похожий на пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня" на руководство представительством на территории Украины.
- Около 20 человек, которые были привлечены к журналистской деятельности в "РИА Новости-Украина", будут проходить в расследовании в качестве свидетелей .
- Херсонский городской суд избрал меру пресечения в виде ареста в отношении Вышинского.
- Во время одного из судебных заседаний Вышинский заявил, что выходит из украинского гражданства .
- Вышинского оставили под стражей до 28 декабря 2018 года.
- Вышинского судить в Киеве.
- Российский омбудсмен Татьяна Москалькова прилетела в Киев , чтобы присутствовать на судебном заседании по делу пропагандиста Вышинского.
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