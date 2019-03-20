Верховный суд рассмотрит жалобу пропагандиста Вышинского

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Главный редактор "РИА-Новости Украина" Кирилл Вышинский пожаловался в Кассационный уголовный суд о якобы незаконности его задержания. Из-за этого в Киев приехала российская омбудсмен Татьяна Москалькова, говорится в сообщении.

По словам Москальковой, единственная цель ее приезда в Киев - наблюдать, чтобы соблюдались все права Кирилла Вышинского, который является не только гражданином Украины, но и Российской Федерации.

Во время судебного заседания адвокаты хотели добиться отвода одного из прокуроров, однако суд отказал им в этом.

В то же время суд удовлетворил ходатайство защитников Вышинского, которые требовали выпустить обвиняемого из прозрачного бокса и посадить возле адвокатов.