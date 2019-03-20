Три страны поддержали новые санкции ЕС против России
20 марта, 2019, 18:24
Норвегия, Албания и Черногория поддержали санкции ЕС против России за агрессию в Керченском проливе, аннексию Крыма и войну на Донбассе
Об этом говорится на сайте Европейского Совета.
"21 января 2019 года Совет принял решение (CFSP) 2019/95 [1], которое дополняет решение 2014/145/CFSP. Это решение дополняет перечень персон, учреждений и организаций, которые являются субъектом ограничительных мер, определенных в приложении к решению 2014/145/CFSP.
Страны-кандидаты Черногория, Албания и Норвегия присоединяются к этому решению. Они обеспечат соответствие своей национальной политики этого решения Совета.
Напомним, ЕС, США и Канада ввели санкции против россиян и российских фирм за агрессию в Керченском проливе, аннексию Крыма и войну на Донбассе.
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