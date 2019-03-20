//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Три страны поддержали новые санкции ЕС против России

Норвегия, Албания и Черногория поддержали санкции ЕС против России за агрессию в Керченском проливе, аннексию Крыма и войну на Донбассе

Об этом говорится на сайте Европейского Совета.

"21 января 2019 года Совет принял решение (CFSP) 2019/95 [1], которое дополняет решение 2014/145/CFSP. Это решение дополняет перечень персон, учреждений и организаций, которые являются субъектом ограничительных мер, определенных в приложении к решению 2014/145/CFSP.

Страны-кандидаты Черногория, Албания и Норвегия присоединяются к этому решению. Они обеспечат соответствие своей национальной политики этого решения Совета.

Напомним, ЕС, США и Канада ввели санкции против россиян и российских фирм за агрессию в Керченском проливе, аннексию Крыма и войну на Донбассе.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

20 марта, 2019 среда

больше новостей

20 марта, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать