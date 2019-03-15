Российская агрессия в Украине: Канада ввела новые санкции против 114 человек

15 марта, 2019, 19:15

Канада ввела новые антироссийские санкции против 114 россиян и 15 российских компаний в ответ на агрессию в Керченском проливе, незаконную аннексию Крыма и войну на Донбассе

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Канады.

"Эти санкции являются ответом на военные действия России против трех украинских судов и захвата украинских моряков в Черном море в ноябре 2018 года. Сегодняшние меры, согласованные с ЕС и США, подчеркивают сохранение трансатлантического единства в ответ на агрессивные действия России в Украине и нарушения Россией международного права", - рассказала министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

Отмечается, что Канада также санкционирует ряд лиц и организаций, ответственных за незаконное вторжение и оккупацию Крыма и дестабилизацию восточной Украины.

Напомним, что США ввели санкции против 6 россиян и 8 российских фирм за агрессию в Керченском проливе.

Евросоюз также ввел санкции против 8 граждан РФ.