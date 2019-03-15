//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Российская агрессия в Украине: Канада ввела новые санкции против 114 человек

Канада ввела новые антироссийские санкции против 114 россиян и 15 российских компаний в ответ на агрессию в Керченском проливе, незаконную аннексию Крыма и войну на Донбассе

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Канады.

"Эти санкции являются ответом на военные действия России против трех украинских судов и захвата украинских моряков в Черном море в ноябре 2018 года. Сегодняшние меры, согласованные с ЕС и США, подчеркивают сохранение трансатлантического единства в ответ на агрессивные действия России в Украине и нарушения Россией международного права", - рассказала министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

Отмечается, что Канада также санкционирует ряд лиц и организаций, ответственных за незаконное вторжение и оккупацию Крыма и дестабилизацию восточной Украины.

Напомним, что США ввели санкции против 6 россиян и 8 российских фирм за агрессию в Керченском проливе.

Евросоюз также ввел санкции против 8 граждан РФ.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

15 марта, 2019 пятница

больше новостей

15 марта, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать