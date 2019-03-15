Агрессия РФ в Керченском проливе: США ввели санкции против 6 человек
15 марта, 2019, 18:46
Министерство финансов США ввело санкции против 6 человек и 8 предприятий из-за российской агрессии в Керченском проливе в ноябре 2015 года
Об этом сообщает Министерство финансов США.
В санкционный список попали 6 человек, в том числе:
- заместитель главы пограничной службы ФСБ Геннадий Медведев,
- начальник службы в Балаклаве пограничного управления ФСБ по Крыму Руслан Ромашкин,
- глава пограничного управления ФСБ по Крыму и Севастополю контр-адмирал Сергей Станкевич и
- его заместитель Андрей Шеин.
- заместитель главы "ЦИК ДНР" Алексей Найденко
- секретарь "ЦИК ДНР" Владимир Высоцкий.
Санкции также касаются и восьми компаний
- предприятие "Океанприбор";
- завод "Фиолент";
- конструкторско-технологическое бюро "Судокомпозит";
- компания "Новые проекты";
- строительная компания "Консоль-строй ЛТД";
- машиностроительный завод "Звезда";
- Ярославский судостроительный завод;
- Зеленодольский завод имени Горького.
Напомним, что в пятницу, 15 марта, Евросоюз ввел санкции против 8 граждан РФ. Под санкции попали члены экипажей российских кораблей "Изумруд", "Суздалец" и "Дон", а также российские пограничники, участвовавших в нападении на украинском.
- 25 ноября в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ. Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" совершили нападение на корабли ВМС Украины.
- 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными.
- 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам. 16 из них арестовали до 24 апреля, еще четырех - до 26 апреля, поскольку из-за ранения их впервые арестовали на два дня позже.
- Адвокаты моряков обжаловали продление ареста.
- В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
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