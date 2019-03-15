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Агрессия РФ в Керченском проливе: США ввели санкции против 6 человек

Министерство финансов США ввело санкции против 6 человек и 8 предприятий из-за российской агрессии в Керченском проливе в ноябре 2015 года

Об этом сообщает Министерство финансов США.

В санкционный список попали 6 человек, в том числе:

  1. заместитель главы пограничной службы ФСБ Геннадий Медведев,
  2. начальник службы в Балаклаве пограничного управления ФСБ по Крыму Руслан Ромашкин,
  3. глава пограничного управления ФСБ по Крыму и Севастополю контр-адмирал Сергей Станкевич и
  4. его заместитель Андрей Шеин.
  5. заместитель главы "ЦИК ДНР" Алексей Найденко
  6. секретарь "ЦИК ДНР" Владимир Высоцкий.

Санкции также касаются и восьми компаний

  1. предприятие "Океанприбор";
  2. завод "Фиолент";
  3. конструкторско-технологическое бюро "Судокомпозит";
  4. компания "Новые проекты";
  5. строительная компания "Консоль-строй ЛТД";
  6. машиностроительный завод "Звезда";
  7. Ярославский судостроительный завод;
  8. Зеленодольский завод имени Горького.

Напомним, что в пятницу, 15 марта, Евросоюз ввел санкции против 8 граждан РФ. Под санкции попали члены экипажей российских кораблей "Изумруд", "Суздалец" и "Дон", а также российские пограничники, участвовавших в нападении на украинском.

  • 25 ноября в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ. Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" совершили нападение на корабли ВМС Украины.
  • 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
  • Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными.
  • 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам. 16 из них арестовали до 24 апреля, еще четырех - до 26 апреля, поскольку из-за ранения их впервые арестовали на два дня позже.
  • Адвокаты моряков обжаловали продление ареста.
  • В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
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