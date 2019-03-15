Агрессия РФ в Керченском проливе: США ввели санкции против 6 человек

15 марта, 2019, 18:46

Министерство финансов США ввело санкции против 6 человек и 8 предприятий из-за российской агрессии в Керченском проливе в ноябре 2015 года

Об этом сообщает Министерство финансов США.

В санкционный список попали 6 человек, в том числе:

заместитель главы пограничной службы ФСБ Геннадий Медведев, начальник службы в Балаклаве пограничного управления ФСБ по Крыму Руслан Ромашкин, глава пограничного управления ФСБ по Крыму и Севастополю контр-адмирал Сергей Станкевич и его заместитель Андрей Шеин. заместитель главы "ЦИК ДНР" Алексей Найденко секретарь "ЦИК ДНР" Владимир Высоцкий.

Санкции также касаются и восьми компаний

предприятие "Океанприбор"; завод "Фиолент"; конструкторско-технологическое бюро "Судокомпозит"; компания "Новые проекты"; строительная компания "Консоль-строй ЛТД"; машиностроительный завод "Звезда"; Ярославский судостроительный завод; Зеленодольский завод имени Горького.

Напомним, что в пятницу, 15 марта, Евросоюз ввел санкции против 8 граждан РФ. Под санкции попали члены экипажей российских кораблей "Изумруд", "Суздалец" и "Дон", а также российские пограничники, участвовавших в нападении на украинском.