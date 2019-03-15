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Агрессия РФ возле Керченского пролива: ЕС ввел санкции против 8 россиян

Евросоюз ввел санкции против 8 граждан РФ за нападение на украинском корабле в районе Керченского пролива и захват украинских моряков

Об этом сообщает "Прямой" .

Под санкции попали члены экипажей российских кораблей "Изумруд", "Суздалец" и "Дон", а также российские пограничники, участвовавшие в нападении на украинцев.

В санкционном списке - контр-адмирал Сергей Станкевич, начальник пограничного управления ФСБ по Крыму и Севастополю капитан первого ранга Андрей Шеин, командующий войсками Южного военного округа РФ Александр Дворников.

Также в списке граждане РФ Алексей Саляев, Андрей Шипицын, Алексей Шатохин, Руслан Ромашкин, Сергей Щербаков.

  • Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо того чтобы обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ . Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" совершили нападение на корабли ВМС Украины.
  • 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
  • Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными.
  • 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам. 16 из них арестовали до 24 апреля, еще четырех - до 26 апреля, поскольку из-за ранения их впервые арестовали на два дня позже.
  • Адвокаты моряков обжаловали продление ареста .
  • В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
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