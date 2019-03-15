Агрессия РФ возле Керченского пролива: ЕС ввел санкции против 8 россиян

15 марта, 2019, 10:04

Евросоюз ввел санкции против 8 граждан РФ за нападение на украинском корабле в районе Керченского пролива и захват украинских моряков

Об этом сообщает "Прямой" .

Под санкции попали члены экипажей российских кораблей "Изумруд", "Суздалец" и "Дон", а также российские пограничники, участвовавшие в нападении на украинцев.

В санкционном списке - контр-адмирал Сергей Станкевич, начальник пограничного управления ФСБ по Крыму и Севастополю капитан первого ранга Андрей Шеин, командующий войсками Южного военного округа РФ Александр Дворников.

Также в списке граждане РФ Алексей Саляев, Андрей Шипицын, Алексей Шатохин, Руслан Ромашкин, Сергей Щербаков.