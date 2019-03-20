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Подозреваемого в поджоге Roshen на Крещатике посадили под арест

Печерский районный cуд Киева избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста 53-летнему задержанному по подозрению в поджоге Roshen киевлянину

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Печерский районный суд избрал ему ночной домашний арест", - сказала Максимец.

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