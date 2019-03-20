Подозреваемого в поджоге Roshen на Крещатике посадили под арест
20 марта, 2019, 18:51
Печерский районный cуд Киева избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста 53-летнему задержанному по подозрению в поджоге Roshen киевлянину
Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
"Печерский районный суд избрал ему ночной домашний арест", - сказала Максимец.
- Ранее сообщалось, что в Киеве, на улице Крещатик, 29, горел магазин сладостей Roshen.
- В витрину магазина Roshen на Крещатике бросили пластиковую бутылку с горючим веществом.
- В столице задержали мужчину, который бросил емкость с зажигательной смесью в витрину магазина Roshen.
- Задержанному за поджог магазина Roshen в Киеве сообщили о подозрении.
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