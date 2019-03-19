Поджог Roshen: задержанному объявили подозрение

19 марта, 2019, 16:44

Задержанному за поджог магазина Roshen в Киеве сообщили о подозрении

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

В полиции ранее сообщали, что по факту поджога магазина начато уголовное производство. В отношении лица задержанного по подозрению в совершении этого правонарушения: установлено, что он - активный участник многочисленных уличных акций, которые происходят в городе Киеве, и является членом радикальной экстремистской организации, руководитель которой задержан СБУ и находится в СИЗО.