Поджог Roshen: задержанному объявили подозрение
19 марта, 2019, 16:44
Задержанному за поджог магазина Roshen в Киеве сообщили о подозрении
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
В полиции ранее сообщали, что по факту поджога магазина начато уголовное производство. В отношении лица задержанного по подозрению в совершении этого правонарушения: установлено, что он - активный участник многочисленных уличных акций, которые происходят в городе Киеве, и является членом радикальной экстремистской организации, руководитель которой задержан СБУ и находится в СИЗО.
- Ранее сообщалось, что в Киеве, на улице Крещатик, 29, горел магазин сладостей Roshen.
- В витрину магазина Roshen на Крещатике бросили пластиковую бутылку с горючим веществом.
- В столице задержали мужчину, который бросил емкость с зажигательной смесью в витрину магазина Roshen.
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