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Поджог Roshen: задержанному объявили подозрение


фото: ukrinform
Задержанному за поджог магазина Roshen в Киеве сообщили о подозрении

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

В полиции ранее сообщали, что по факту поджога магазина начато уголовное производство. В отношении лица задержанного по подозрению в совершении этого правонарушения: установлено, что он - активный участник многочисленных уличных акций, которые происходят в городе Киеве, и является членом радикальной экстремистской организации, руководитель которой задержан СБУ и находится в СИЗО.

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