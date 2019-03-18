Подозреваемого в поджоге Roshen на Крещатике задержали

18 марта, 2019, 17:10

В столице задержали мужчину, который бросил емкость с зажигательной смесью в витрину магазина Roshen

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Во время отработки территории сотрудники уголовного розыска разоблачили и задержали 53-летнего жителя столицы. Его доставили в управление полиции для дачи объяснений.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.