Подозреваемого в поджоге Roshen на Крещатике задержали
18 марта, 2019, 17:10
В столице задержали мужчину, который бросил емкость с зажигательной смесью в витрину магазина Roshen
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Во время отработки территории сотрудники уголовного розыска разоблачили и задержали 53-летнего жителя столицы. Его доставили в управление полиции для дачи объяснений.
Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
- Ранее сообщалось, что в Киеве, на улице Крещатик, 29, горел магазин сладостей Roshen.
- В витрину магазина Roshen на Крещатике бросили пластиковую бутылку с горючим веществом.
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