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Подозреваемого в поджоге Roshen на Крещатике задержали


фото: ukrinform
В столице задержали мужчину, который бросил емкость с зажигательной смесью в витрину магазина Roshen

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Во время отработки территории сотрудники уголовного розыска разоблачили и задержали 53-летнего жителя столицы. Его доставили в управление полиции для дачи объяснений.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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