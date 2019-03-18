Пожар в Roshen на Крещатике: в витрину магазина бросили воспламеняющееся вещество
18 марта, 2019, 16:36
В витрину магазина Roshen на Крещатике бросили пластиковую бутылку с горючим веществом
Об этом сказала пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага в эфире Еспресо.TV .
"Я могу заверить, что магазин Рошен на Крещатике не горит. Еще до прибытия подразделений ГСЧС работники магазина сами потушили пожар, который произошел на площади 2 кв.м", - сказала она.
По ее словам, обстоятельствами этого инцидента уже занимаются правоохранители.
"По словам очевидцев, якобы неизвестный бросил в витрину магазина пластиковую бутылку с горючим веществом. Но обстоятельствами этого события, задержали ли этого человека и кто он, этим уже занимаются правоохранители. В результате происшествия пострадавших нет", - сказала она.
- Ранее сообщалось, что в Киеве, на улице Крещатик, 29, горел магазин сладостей Roshen.
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