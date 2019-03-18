Пожар в Roshen на Крещатике: в витрину магазина бросили воспламеняющееся вещество

18 марта, 2019, 16:36

В витрину магазина Roshen на Крещатике бросили пластиковую бутылку с горючим веществом

Об этом сказала пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага в эфире Еспресо.TV .

"Я могу заверить, что магазин Рошен на Крещатике не горит. Еще до прибытия подразделений ГСЧС работники магазина сами потушили пожар, который произошел на площади 2 кв.м", - сказала она.

По ее словам, обстоятельствами этого инцидента уже занимаются правоохранители.

"По словам очевидцев, якобы неизвестный бросил в витрину магазина пластиковую бутылку с горючим веществом. Но обстоятельствами этого события, задержали ли этого человека и кто он, этим уже занимаются правоохранители. В результате происшествия пострадавших нет", - сказала она.