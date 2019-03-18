Массовое отравление школьников в Днипре: детей выписали из больницы

18 марта, 2019, 17:59

В Днипре выписали из больницы всех учеников школы, где произошло массовое заболевание

Об этом сообщает пресс-служба Днепровской городского совета.

По состоянию на 18 марта все ученики днипровской школы № 112, которые были госпитализированы с диагнозом "острая кишечная инфекция", выписаны домой. Всего в больницы попали 14 детей, еще один ребенок лечилась амбулаторно дома.

343 так называемых контактных учеников школы и 15 пострадавших находятся под контрольным наблюдением врачей центров первичной медико-санитарной помощи.