Массовое отравление школьников в Днипре: детей выписали из больницы
18 марта, 2019, 17:59
В Днипре выписали из больницы всех учеников школы, где произошло массовое заболевание
Об этом сообщает пресс-служба Днепровской городского совета.
По состоянию на 18 марта все ученики днипровской школы № 112, которые были госпитализированы с диагнозом "острая кишечная инфекция", выписаны домой. Всего в больницы попали 14 детей, еще один ребенок лечилась амбулаторно дома.
343 так называемых контактных учеников школы и 15 пострадавших находятся под контрольным наблюдением врачей центров первичной медико-санитарной помощи.
- Ранее сообщалось, что на обучение в школу в Шевченковском районе Днипра не пришли более 500 учеников, 12 детей в больнице.
- Полиция возбудила уголовное дело по факту отравления школьников в Днипре.
- В Днипровской школе №112 острой кишечной инфекцией заболело не менее 13 школьников.
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