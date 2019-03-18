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Массовое отравление школьников в Днипре: детей выписали из больницы


фото: 112.ua
В Днипре выписали из больницы всех учеников школы, где произошло массовое заболевание

Об этом сообщает пресс-служба Днепровской городского совета.

По состоянию на 18 марта все ученики днипровской школы № 112, которые были госпитализированы с диагнозом "острая кишечная инфекция", выписаны домой. Всего в больницы попали 14 детей, еще один ребенок лечилась амбулаторно дома.

343 так называемых контактных учеников школы и 15 пострадавших находятся под контрольным наблюдением врачей центров первичной медико-санитарной помощи.

 

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