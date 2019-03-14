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"Динамо" опозорилось в матче с "Челси" и вылетело из Лиги Европы


фото: REUTERS
В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" крупно проиграло дома английскому "Челси" и выбыло из турнира

Лига Европы

1/8 финала. Ответный матч

"Динамо" (Украина) - "Челси" (Англия) 0:5

Голы: Жиру, 5, 33, 59, Алонсо, 45+1, Хадсон-Одой, 78

Первый матч - 0:3

"Динамо" вышло на матч против "Челси" без нескольких футболистов. Испанский форвард Фран Соль из-за травмы плеча выбыл до конца сезона. Словенский вингер Беньямин Вербич перед игрой заболел и также не мог помочь киевлянам.

В нападении киевлян сыграл номинальный центральный полузащитник Денис Гармаш. А Вербича на левом фланге полузащиты заменил Сидклей.

"Челси" открыл счет уже на 5-й минуте - после углового с линии вратарской точно пробил Оливье Жиру.

На 33-й минуте французский форвард оформил дубль, воспользовавшись отличной передачей с левого фланга Маркуса Алонсо.

В конце первого тайма Алонсо забил сам, расстреляв ворота с близкого расстояния после прострела справа Каллума Хадсона-Одоя.

На 59-й минуте в ворота "Динамо" влетел еще один мяч - Виллиан подал со штрафного с правого фланга, а Жиру забил головой и сделал хет-трик.

Продолжил избиение "Динамо" на 78-й минуте Хадсон-Одой, который реализовал выход один на один.

"Динамо" проиграло "Челси" со счетом 0:5 и выбыло из Лиги Европы.

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