"Динамо" опозорилось в матче с "Челси" и вылетело из Лиги Европы
Лига Европы
1/8 финала. Ответный матч
"Динамо" (Украина) - "Челси" (Англия) 0:5
Голы: Жиру, 5, 33, 59, Алонсо, 45+1, Хадсон-Одой, 78
Первый матч - 0:3
"Динамо" вышло на матч против "Челси" без нескольких футболистов. Испанский форвард Фран Соль из-за травмы плеча выбыл до конца сезона. Словенский вингер Беньямин Вербич перед игрой заболел и также не мог помочь киевлянам.
В нападении киевлян сыграл номинальный центральный полузащитник Денис Гармаш. А Вербича на левом фланге полузащиты заменил Сидклей.
"Челси" открыл счет уже на 5-й минуте - после углового с линии вратарской точно пробил Оливье Жиру.
На 33-й минуте французский форвард оформил дубль, воспользовавшись отличной передачей с левого фланга Маркуса Алонсо.
В конце первого тайма Алонсо забил сам, расстреляв ворота с близкого расстояния после прострела справа Каллума Хадсона-Одоя.
На 59-й минуте в ворота "Динамо" влетел еще один мяч - Виллиан подал со штрафного с правого фланга, а Жиру забил головой и сделал хет-трик.
Продолжил избиение "Динамо" на 78-й минуте Хадсон-Одой, который реализовал выход один на один.
"Динамо" проиграло "Челси" со счетом 0:5 и выбыло из Лиги Европы.
- 7 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы киевское "Динамо" уступило в Лондоне "Челси" со счетом 0:3.
- Форвард "Динамо" Фран Соль выложил фото после операции и пожелал одноклубникам победы над "Челси" в 1/8 финала Лиги Европы.
- Полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич не смог выйти на поле в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против английского "Челси".
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