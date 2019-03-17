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"Динамо" не отпустило "Шахтер" в отрыв в чемпионате Украины


фото: fcdynamo.kiev.ua
В 22-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" победило в Киеве "Олимпик" и осталось на расстоянии в 7 очков от "Шахтера"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Киевляне открыли счет на 13-й минуте, когда пенальти реализовал Виктор Цыганков. На 27-й минуте "Олимпик" также заработал одиннадцатиметровый - равновесие восстановил Алексей Гай.

"Динамо" снова вывел вперед Назарий Русин, который отличился на 39-й минуте с передачи Виктора Цыганкова.

"Динамо" победило "Олимпик" со счетом 2: 1, набрало 50 очков и закончило первый этап чемпионата Украины на второй позиции. От "Шахтера" киевляне отстают на 7 пунктов. "Олимпик" имеет 20 баллов и занимает десятое место.

Чемпионат Украины

22-й тур

17 марта

"Олимпик" - "Динамо" 1: 2

Голы: Гай, 27 (пен.) - Цыганков, 13 (пен.), Русин, 39

 

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