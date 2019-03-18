Абрамович хочет уволить тренера "Челси", разгромившего "Динамо"
18 марта, 2019, 15:14
Владелец "Челси" Роман Абрамович намерен уволить главного тренера лондонской команды Маурицио Сарре за неудовлетворительные результаты в чемпионате Англии
Об этом сообщает Exspress.
По информации издания, владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович может в ближайшее время отправить главного тренера команды Маурицио Сарре в отставку.
60-летний итальянский специалист уже долгое время находится под давлением из-за неоднозначные результаты. Команда Сарре рискует не попасть по итогам сезона в Лигу чемпионов, куда выйдут четыре сильнейших клуба. Сейчас "Челси" занимает лишь шестое место в турнирной таблице.
- 17 марта "Челси", после разгромной победы над "Динамо" в Лиге Европы, потерпел поражение от "Эвертона" в чемпионате Англии.
- 14 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" крупно проиграло дома английскому "Челси" и выбыло из турнира.
- Киевское "Динамо" потерпело от английского "Челси" свое самое большое в истории домашних игр поражение в еврокубках.
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