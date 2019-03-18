Абрамович хочет уволить тренера "Челси", разгромившего "Динамо"

18 марта, 2019, 15:14

Владелец "Челси" Роман Абрамович намерен уволить главного тренера лондонской команды Маурицио Сарре за неудовлетворительные результаты в чемпионате Англии

Об этом сообщает Exspress.

По информации издания, владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович может в ближайшее время отправить главного тренера команды Маурицио Сарре в отставку.

60-летний итальянский специалист уже долгое время находится под давлением из-за неоднозначные результаты. Команда Сарре рискует не попасть по итогам сезона в Лигу чемпионов, куда выйдут четыре сильнейших клуба. Сейчас "Челси" занимает лишь шестое место в турнирной таблице.