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"Челси" после разгрома "Динамо" опозорился в чемпионате Англии


фото: REUTERS
"Челси" после разгромной победы над "Динамо" в Лиге Европы потерпел поражение от "Эвертона" в чемпионате Англии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Ливерпуле в матче 31-го тура премьер-лиги счет на 49-й минуте открыл Ричарлисон. На 72-й минуте Гильфи Сигурдссон увеличил преимущество "Эвертона" - он не смог переиграть голкипера с пенальти, однако удачно сыграл на добивании.

"Эвертон" победил "Челси" со счетом 2: 0, набрал 40 очков и занимает одиннадцатое место в турнирной таблице. "Челси" с 57 пунктами идет шестым.

Чемпионат Англии

31-й тур

17 марта

"Эвертон" - "Челси" 2: 0

Голы: Ричарлисон, 49, Сигурдссон, 72

На 72-й минуте Сигурдссон не реализовал пенальти.

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