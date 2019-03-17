"Челси" после разгрома "Динамо" опозорился в чемпионате Англии

17 марта, 2019, 20:43

"Челси" после разгромной победы над "Динамо" в Лиге Европы потерпел поражение от "Эвертона" в чемпионате Англии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Ливерпуле в матче 31-го тура премьер-лиги счет на 49-й минуте открыл Ричарлисон. На 72-й минуте Гильфи Сигурдссон увеличил преимущество "Эвертона" - он не смог переиграть голкипера с пенальти, однако удачно сыграл на добивании.

"Эвертон" победил "Челси" со счетом 2: 0, набрал 40 очков и занимает одиннадцатое место в турнирной таблице. "Челси" с 57 пунктами идет шестым.

Чемпионат Англии

31-й тур

17 марта

"Эвертон" - "Челси" 2: 0

Голы: Ричарлисон, 49, Сигурдссон, 72

На 72-й минуте Сигурдссон не реализовал пенальти.