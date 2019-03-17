"Челси" после разгрома "Динамо" опозорился в чемпионате Англии
17 марта, 2019, 20:43
"Челси" после разгромной победы над "Динамо" в Лиге Европы потерпел поражение от "Эвертона" в чемпионате Англии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Ливерпуле в матче 31-го тура премьер-лиги счет на 49-й минуте открыл Ричарлисон. На 72-й минуте Гильфи Сигурдссон увеличил преимущество "Эвертона" - он не смог переиграть голкипера с пенальти, однако удачно сыграл на добивании.
"Эвертон" победил "Челси" со счетом 2: 0, набрал 40 очков и занимает одиннадцатое место в турнирной таблице. "Челси" с 57 пунктами идет шестым.
Чемпионат Англии
31-й тур
17 марта
"Эвертон" - "Челси" 2: 0
Голы: Ричарлисон, 49, Сигурдссон, 72
На 72-й минуте Сигурдссон не реализовал пенальти.
- 14 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" крупно проиграло дома английскому "Челси" и выбыло из турнира.
- Киевское "Динамо" потерпело от английского "Челси" своего самого большого в истории домашнего поражения в еврокубках.
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