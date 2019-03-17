С начала марта Украина потеряла на фронте двух военных

17 марта, 2019, 14:47

Погибший 16 марта 2019 года - вторая боевая потеря в этом месяце

Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на Новынарню.

4 марта в районе села Лебединское Донецкой области погиб прикарпатец Богдан Гаврилов, разведчик 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Читайте также: Андрей Пионтковский: Путинский миф дохнет. Украина не имеет права капитулировать на пороге победы

Подробности о погибшем вчера бойце пока остаются неизвестными. Есть только информация, что он потерял жизнь во время обстрелов со стороны русских и наемников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в районе населенного пункта хутор Свободный (около города Золотое Луганской области).

Отмечается, что "украинские подразделения дали достойный ответ врагу, его потери уточняются".

Читайте также: Александр Морозов: Путин хочет продать Киеву "чеченский сценарий" для Донбасса

Справка

В течение прошлого 2018 года на фронте погибло 133 защитников Украины, в частности, две молодые девушки.