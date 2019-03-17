С начала марта Украина потеряла на фронте двух военных
Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на Новынарню.
4 марта в районе села Лебединское Донецкой области погиб прикарпатец Богдан Гаврилов, разведчик 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.
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Подробности о погибшем вчера бойце пока остаются неизвестными. Есть только информация, что он потерял жизнь во время обстрелов со стороны русских и наемников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в районе населенного пункта хутор Свободный (около города Золотое Луганской области).
Отмечается, что "украинские подразделения дали достойный ответ врагу, его потери уточняются".
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Справка
В течение прошлого 2018 года на фронте погибло 133 защитников Украины, в частности, две молодые девушки.
- Летом министр внутренних дел Арсен Аваков представил Стратегию восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов" .
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