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С начала марта Украина потеряла на фронте двух военных

Погибший 16 марта 2019 года - вторая боевая потеря в этом месяце

Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на Новынарню.

4 марта в районе села Лебединское Донецкой области погиб прикарпатец Богдан Гаврилов, разведчик 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

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Подробности о погибшем вчера бойце пока остаются неизвестными. Есть только информация, что он потерял жизнь во время обстрелов со стороны русских и наемников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в районе населенного пункта хутор Свободный (около города Золотое Луганской области).

Отмечается, что "украинские подразделения дали достойный ответ врагу, его потери уточняются".

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Справка

В течение прошлого 2018 года на фронте погибло 133 защитников Украины, в частности, две молодые девушки.

 

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