7 июня, 2018, 16:52

7 июня 2018 года на IX Национальном экспертном форуме министр внутренних дел Арсен Аваков представил Стратегию восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов". Еспресо публикует этот документ как платформу для дискуссии о стратегии деоккупации

По словам министра, стратегия - это один из вариантов решения важнейшей проблемы для нашей страны, что должно стать основой для общественной дискуссии и отработки четкого, понятного плана действий.

Восстановление суверенитета и территориальной целостности страны, деокупация и реинтеграция временно оккупированных территорий - ключевая стратегическая задача, которая стоит перед Украиной.

Факты на сегодняшний день

Сегодня существует единая современная платформа поиска формата решения - "Минские соглашение", подписанная 5 сентября 2014 года с участием международных посредников.

Этот документ, направленный на деэскалацию вооруженного конфликта, спровоцированного военной агрессией со стороны РФ, несомненно, сыграл важнейшую роль на своем этапе.

Процесс переговоров в Нормандском формате и достигнутые соглашения способствовали трансформации противостояния с силовой в политико-дипломатическую плоскость и создание основы для дальнейшего правового урегулирования конфликта.

Украина несет на себе весь груз этой необъявленной войны. По данным МВД, на временно неконтролируемых территориях Луганской и Донецкой областей под видом военизированных формирований "ДНР" и "ЛНР" - так называемого Донецкого и Луганского второго военного корпуса располагается 8 армия Южного военного округа РФ. Она состоит из кадровых военнослужащих РФ, наемников и части местного населения. Личный состав этих сил на оккупированной территории составляет 35 тыс. человек. В их арсенале: 478 танков, 848 бронемашин, 750 артиллерийских систем и минометов, 208 реактивных систем залпового огня, 363 противотанковых средства, 419 средств противовоздушной обороны. Количество танков в армии ДНР/ЛНР больше, чем в Великобритании! И сепаратисты не приобрели это оружие в захваченном в Донецке, в магазине "Военторг", оно было передислоцировано со стороны РФ. Таково реальное состояние вещей через четыре года после проведения Минских переговоров в Нормандские формате.

Сегодня "Минский протокол" в значительной мере отработал заложенный в него потенциал и не соответствует повестке дня. Предусмотренные им механизмы, к сожалению, не позволили решить важнейшие задачи восстановления территориальной целостности Украины, деоккупации, прекращения военного конфликта и гибели людей.

Более того, "Минские договоренности" выходят за пределы правового поля Украины и в нынешнем формате не могут быть ратифицированы парламентом Украины. Вместе с тем они используются РФ для политических спекуляций на международном уровне.

Ключевым недостатком "Минского формата" также является отсутствие целостного видения решения конфликта.

Предложения

Очевидно, настало время для разработки новой, более эффективной стратегии урегулирования вооруженного конфликта и детального плана поэтапного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Мы предлагаем Стратегию деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Донбасса на основе "Механизма малых шагов".

Необходимо определить новый формат, который будет легитимен с точки зрения международного права.

ЭТАП ПОДГОТОВКИ

Формирование правового поля для урегулирования конфликта

Принятие пакета законодательных актов, которые будут способствовать восстановлению территориальной целостности Украины. Среди них - два важнейших закона:

Принятие Закона об амнистии, под действие которого попадает большинство людей, проживающих на оккупированной территории и втянутых в конфликт. Амнистия не коснется только тех, кто совершил тяжкие уголовные или военные преступления. Амнистия не коснется тех, у кого "на руках кровь". По отношению к ним должно быть начато уголовное производство, а степень вины определена украинским Законом.

Принятие Закона о коллаборантах. Следует официально заявить, что юридически каждый человек - гражданин Украины - наделен всеми гражданскими правами в соответствии с Конституцией Украины. А затем, используя предусмотренный Законом механизм, нужно будет определить статус этого гражданина: является ли он жертвой оккупационного режима (таких большинство); или участником, который в силу обстоятельств сотрудничал с оккупационным режимом; или преступником, который убивал наших солдат и принимал участие в репрессиях против мирного населения. Соответственно, Закон должен определить степень общественного реагирования на соответствующий статус каждого человека.

Это очень сложный вопрос, который касается уровня готовности общества к компромиссу, но его обязательно нужно решить. Таким образом появится фундамент, опираясь на который подавляющее большинство населения временно оккупированных территорий легитимно вернется в правовое поле Украины, получит гражданские права и доступ к государственным услугам. Только после этого станет возможным проведение на этих территориях выборов.

Коммуникационная стратегия

Коммуникационная стратегия внутри Украины, которая объясняет людям планы наших действий - крайне важна! Абсолютно необходимо добиться понимания людей и получить поддержку гражданского общества Украины, так как только консолидация всего украинского народа и транспарентность процессов позволит реализовать программу в полном объеме, включая непопулярные, но крайне необходимые меры.

Международная миротворческая миссия

Введение международной миротворческой миссии. Определение статуса и порядка привлечения международных сил регулирования, программа международного мониторинга, консультационной и ресурсной помощи.

ЭТАП ДЕОККУПАЦИИ И РЕИНТЕГРАЦИИ

"МЕХАНИЗМ МАЛЫХ ШАГОВ"

1. Выбирается и согласовывается отдельный участок (район) оккупированных территорий Донбасса, на котором противоборствующие военные формирования отводятся за пределы оговоренной линии - создается демилитаризованная зона безопасности.

Поскольку невозможно найти и ввести в Украину от 20 до 40 тысяч миротворцев, которые необходимы для мгновенной деоккупации и реинтеграции всей временно оккупированной территории Донбасса, предлагается начинать с отдельного города или района (например, Горловки и / или Новоазовского района).

2. Специальная международная миротворческая миссия и Государственная пограничная служба Украины берут под свой контроль указанный участок территории и ее границы.

они заходят на территорию определенного города или района;

украинские пограничники и миротворцы совместно берут под контроль границу;

на остальной территории правопорядок и законность обеспечивается Национальной полицией Украины, Национальной гвардией Украины, совместно с "голубыми касками". На начальном этапе, возможно, с привлечением добровольцев-дружинников из числа местного населения, которые представляют местные сельские и поселковые советы.

3. В пределах освобожденной территории силами органов юстиции Украины проводится подготовка к избирательному процессу и последующих местных выборов согласно украинскому законодательству.

Не важно, кто победит на этих выборах, принципиально важно, чтобы процесс проходил в соответствии с действующим законодательством Украины и обеспечением свободного волеизъявления. Даже если выберут кандидата с откровенно пророссийскими взглядами, в стратегической перспективе, по завершению процессов урегулирования конфликтов этот вопрос будет сбалансирован в ближайшие годы.

4. На территории реинтегрированного участка восстанавливается работа всех государственных институтов и правоохранительных органов Украины.

Главное - сформировать переходную администрацию, которая начнет работать, на основании украинского законодательства, с центральными органами государственной власти в отношении процедур реинтеграции и восстановления.

5. Начинается процесс реинтеграции.

Прежде всего - улучшение качества жизни граждан на деоккупированной территории (здравоохранение, образование, пенсионное и другие виды социально-бытового обеспечения, финансово-банковская сфера, создание рабочих мест, занятость населения).

6. Проводится процедура гуманитарного разминирования ранее оккупированной территории.

Зона боевых действий на Донбассе и прилегающей территории является одним из наиболее загрязненных минами и взрывоопасными предметами регионов в мире. Согласно данным ООН, площадь заминированных территорий в Украине составляет около 700 тыс. гектаров.

7. Немедленно проводятся работы по устранению техногенных и экологических рисков

Зона боевых действий всегда становится зоной экологического бедствия из-за поражения почв, местной флоры и фауны, загрязнение территории. Когда же речь идет о Донбассе, следует дополнительно учесть специфику региона, в котором размещены многочисленные шахты, предприятия (в том числе химические), 1 200 источников ионизирующего излучения. Все они несут угрозу загрязнения источников питьевой воды, эпидемий, выбросов и взрывов метана и других вредных веществ. Экологическая катастрофа Украины станет экологической катастрофой для всей Европы! (Приложение 1)

8. Запускается срочная программа проверки и восстановления украинских документов для всех людей, которые проживали эти годы на оккупированной территории.

Степень проверки этих людей должна быть высочайшая, согласно специального механизма, чтобы украинские паспорта выдавались исключительно украинским гражданам.

9. Начинается процесс восстановления социально-экономической инфраструктуры: дорог, мостов, учреждений, предприятий.

По разным оценкам, для восстановления социально-экономической стабильности региона понадобится не менее 10 лет и от $20 до $30 млрд.

Поскольку в ближайшей перспективе Украина не в состоянии самостоятельно компенсировать убытки от военной агрессии, необходимы специальные меры экономической поддержки:

- законодательное закрепление механизма привлечения доноров и инвесторов и предоставления возможности контроля расходования средств (Совет по распределению средств);

- создание агентства (фонда) восстановления Донбасса с привлечением авторитетных международных организаций, например, на базе Института мира (исполнительный вице-президент - Уильям Тейлор, бывший посол США в Украине 2006-2009).

Стратегические цели АИМ:

помогать предотвращению, ведению и решению ожесточенных конфликтов как между странами, так и внутри государств;

обеспечивать постконфликтную стабильность и развитие;

увеличивать потенциал мирного строительства, инструментария и интеллектуального капитала во всем мире;

обучать, тренировать, обеспечивать информацией лиц, разрабатывающих политику, а также тех, кто реализует ее на местах; студентов и общественность.

- налоговые и другие преференции для инвесторов;

- возможно, создание свободных экономических зон для восстановления экономики Донбасса.

- создание специального резервного фонда с участием международных организаций.

10. Проводится работа над возвращением вынужденно перемещенных лиц - внутренней миграции населения в покинутые из-за военных действий районы.

Следует учесть, что возвращение на Донбасс людей, которые прожили несколько лет вне токсичной российской пропаганды, будет способствовать восстановлению доверия местного населения к институтам власти и в некоторой степени облегчит реинтеграцию.

11. Восстанавливается участие граждан, проживающих на ранее оккупированных территориях в выборах центральных органов власти Украины, но не ранее, чем через 3-5 лет.

Выборы можно проводить исключительно на демилитаризованной территории. Они не могут происходить при отсутствии необходимого безопасного окружения и дееспособных институтов.

Поспешное проведение выборов может способствовать усилению и восстановлению конфликта с новой силой.

Ангола, 1992 - победа одной стороны на выборах с отрывом в 1-2% спровоцировала новый конфликт и привела к новой гражданской войне. Война закончилась только в начале 2000-х.

Выборы можно проводить, когда границы государства находятся под его полным контролем или контролем международных наблюдателей, в противном случае нет никаких гарантий безопасности в день голосования.

В Хорватии, Боснии, Косово и Либерии - выборы происходили после установления эффективного контроля над пересечением границы (сроки 2-5 лет).

В случае Боснии ОБСЕ под давлением западных правительств санкционировали проведение выборов, проигнорировав отсутствие ряда условий для демократического голосования. Как следствие, после национальных выборов на ведущих должностях оказались лица, мало заинтересованные в полной реализации мирного соглашения.

Наиболее адекватный временной промежуток между прекращением огня и проведением выборов - 3 года после прекращения огня. Если выборы проводятся раньше, чем через 2 года после прекращения огня в случае молодых демократий, и менее, чем через 1 год - в случае развитых демократий, это приводит к возобновлению вооруженного противостояния.

Это время необходимо для обеспечения условии честного и свободного волеизъявления и формирования умеренной местной силы, способной создать противовес радикалам.

Кроме того, это время необходимо для возвращения на ранее оккупированные территории беженцев и вынужденно перемещенных лиц. Нельзя лишать права принимать участие в выборах беженцев и временно перемещенных лиц! Нужно дать им возможность вернуться и освоиться в местах, где они ранее постоянно проживали!

Изменение избирательного законодательства требует предоставления как минимум 1 года всем участникам избирательного процесса (комиссиям, партиям, избирателям и т.п.) для ознакомления с новыми правилами и налаживания работы.

Проведение национальных выборов в Верховную Раду в ранее оккупированных территориях в разоружения, демилитаризация, восстановления контроля над границей, надлежащего законодательного и институционально обеспечения выборов НЕ приведет к решению конфликта. Результаты таких выборов не должны быть признаны большинством участников конфликта и, следовательно, весь процесс будет обречен на неудачу.

ВЕЕРООБРАЗНЫЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ "МЕХАНИЗМА МАЛЫХ ШАГОВ"

В результате реализации Плана на освобожденной территории восстанавливается системная работа органов власти, повышается качество жизни людей, обеспечивается безопасность и правопорядок, нормализуются все процессы жизнедеятельности. В истощенные войной города и села приходит нормальная мирная жизнь.

Затем проект масштабируется на соседние районы. При этом каждый следующий этап деоккупации и реинтеграции будет проходить легче, поскольку местные жители освобожденных городов и сел станут "агентами влияния", примером и образцом для соседей.

Таким образом можно ожидать, что процесс деоккупации и реинтеграции будет идти с нарастающей интенсивностью и будет более эффективным и менее ресурсозатратным, чем мгновенная операция на всей временно оккупированной территории Украины.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Украина:

восстановление территориальной целостности и мира в восточных регионах Украины;

прекращение дальнейшего кровопролития и периодической эскалации вооруженного "конфликта-пульсации";

деоккупация, реинтеграция оккупированных территорий и постконфликтное строительство;

стимулирование социально-экономического развития территориальных общин ранее оккупированных территорий (повышение качества жизни населения через укрепление их состоятельности и социальной выносливости, стимулирования экономической активности);

минимизация экологических рисков и недопущение техногенных катастроф.

Временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей:

повышение качества жизни до общеукраинского стандарта социального обеспечения, защиты и безопасности, а также доступ ко всем государственным услугам;

мир и реальное, а не ситуативное и временное прекращение боевых действий, с соответствующими позитивными последствиями;

поэтапный и неконфликтный характер процесса реинтеграции будет способствовать постепенному восстановлению взаимного доверия;

жители временно оккупированных территорий путем демократических, честных и открытых выборов самостоятельно выберут легальные органы власти в своих регионах. А впоследствии - смогут делегировать своих представителей в парламент и принять участие в выборах Президента страны;

законно избранные представители временно оккупированных территорий получат право участвовать в решении проблем Донбасса сначала на местном, а затем и на государственном уровнях;

гарантированное восстановление инфраструктуры и экономики.

ЕС:

участники мирного процесса со стороны ЕС (Германия, Франция и др.) и США смогут стать реальными миротворцами, которые активно поспособствовали мирному урегулированию вооруженного конфликта; это докажет эффективность институциональных механизмов Евроатлантического сотрудничества;

ЕС обезопасит себя от потока беженцев (в том числе криминальных элементов), неконтролируемого наркотрафика, незаконного оборота оружия с временно оккупированных территорий Украины. Как следствие - снижение потенциальной угрозы роста преступности и террористической угрозы.

Россия:

возможность выйти из патовой ситуации, "сохранив лицо";

может получить дополнительные аргументы для ослабления санкций;

возможность не выполнять финансовое обязательство в отношении расходов на поддержку социально-экономической инфраструктуры временно оккупированных территорий;

избавится от необходимости поддерживать еще один анклав сепаратизма, который по населению превосходит Приднестровье, Абхазию и Южную Осетию вместе взятые.

Приложение 1

Оценка техногенных и экологических рисков на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей

– На 65 объектах, в Донбассе, расположено свыше 1 200 источников ионизирующего излучения. По мнению экспертов, вследствие военных действий, неконтролируемости функционирования и обслуживания источников ионизирующего излучения, существует реальная радиационная угроза. Боевыми действиями были нарушены хранилища радиоактивных отходов на Донецком заводе химизделий и «Донецком специализированном комбинате».

– К потенциально опасным производствам относится концерн «Стирол». В мае 2014 года было объявлено о приостановке выпуска аммиака, его производных и другой продукции на предприятии в связи с напряженной ситуацией в области и желанием компании «исключить все риски для сотрудников и жителей региона». Однако, подземные резервуары хранения химических отходов производства (и не только аммиака) остались. Речь идет об огромном по территории предприятии, находящемся на линии разграничения. В случае запуска аммиака по трубопроводу, попадания туда посторонних предметов (осколков) или повреждения, заражению подвергнутся почва, грунтовые воды, атмосфера (через испарения) и т.д., что способно нанести вред экологии не только близлежащих территорий, но и всей Украины, а также граничащих с Украиной государств.

– Угроза, связанная с затоплением шахт. В результате остановки насосов и попадания в шахты грунтовых вод, часть из них оказалась затоплена. По мнению экспертов, если воды выйдут на поверхность, уровень радиации будет превышать допустимый предел в тысячу раз.

Кроме того, шахтные воды сильно минерализованы и загрязнены вредными веществами. Если не начать срочно выкачивать ядовитую шахтную воду, она может смешаться с грунтовой пресной водой, попасть в реки.

Еще одна опасность – шахтные воды выталкивают метан, который скапливается в подвалах и на первых этажах домов. Достаточно одной искры, чтобы произошел мощнейший взрыв.

Не единичны случаи, когда в образованные шахтными выработками пустоты проваливаются целые здания. Не исключено, что в провале может оказаться объект критической инфраструктуры.

Есть информация, что в заброшенных шахтах боевики устраивали массовые захоронения. Как результат, при таянии снега или выходе грунтовых вод, возможны эпидемии гепатита и других инфекций.

– В районе поселка Новгородское находится хранилище химических отходов фенольного завода. Оно расположено между позициями украинской армии и боевиков, находящихся в 400 метрах друг от друга. Заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине А. Хуг подчеркнул, что в указанном районе необходимо установить режим прекращения огня и развести стороны конфликта.

– В районе между Авдеевкой и Ясиноватой расположена Донецкая фильтровальная станция (ДФС), обеспечивающая водоснабжение населенных пунктов, которые находятся по обе стороны от линии соприкосновения. За время вооруженного конфликта, ДФС не раз оказывалась на линии огня, из-за чего ее работа останавливалась, подача воды в городах и селах нарушалась. По мнению экспертов, продолжение военных действий вблизи ДФС может спровоцировать экологическую катастрофу.