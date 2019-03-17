"Ювентус" без Роналду потерпел первое поражение в сезоне

17 марта, 2019, 16:12

Без Криштиану Роналду "Ювентус" проиграл в гостях "Дженоа" и потерпел первое в сезоне поражение в чемпионате Италии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В матче 28-го тура чемпионата Италии счет на 72-й минуте открыл полузащитник "Дженоа" Стефано Стураро. За 9 минут преимущество хозяев в счете укрепил македонский нападающий Горан Пандев.

"Дженоа" победила 2: 0 и нанесла "Ювентусу" первое поражение в нынешнем чемпионате Италии. Эту встречу по решению тренера туринцев Массимилиано Аллегри пропускал лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Дженоа" набрала 33 очка и поднялась на двенадцатое место в турнирной таблице Серии А. "Ювентус" имеет 75 пунктов и возглавляет турнирную таблицу. У ближайшего преследователя туринцев - "Наполи" - 57 баллов.

Чемпионат Италии

28-й тур

17 марта

"Дженоа" - "Ювентус" 2: 0

Голы: Стураро, 72, Пандев, 81