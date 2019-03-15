Роналду светит дисквалификация за неприличный жест во время матча Лиги чемпионов

15 марта, 2019, 12:17

УЕФА накажет форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду за неприличный жест во время матча Лиги чемпионов против "Атлетико"

Об этом сообщает La Repubblica.

При повторной игры 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" Роналду сделал хет-трик и во время празднования третьего гола продемонстрировал в адрес болельщиков мадридского клуба неприличный жест.

За чрезмерные эмоции португальский форвард "Ювентуса" рискует получить дисквалификацию на четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов.

В то же время главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне за похожий жест во время первой встречи 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса" отделался штрафом и избежал дисквалификации.