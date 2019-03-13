Роналду повторил неприличный жест тренера "Атлетико" после хет-трика в Лиге чемпионов

13 марта, 2019, 08:57

Форвард "Ювентуса" Кришитану Роналду повторил неприличный жест тренера "Атлетико" Диего Симеоне после хет-трика в 1/8 финала Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV .

После победы над "Атлетико" португалец повторил жест главного тренера мадридского клуба Диего Симеоне, который в первом матче после гола в ворота "Ювентуса" схватился руками за область паха, а затем вернулся к трибунам. За это жест дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал Симеона на 20 тыс. евро.