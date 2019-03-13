Роналду повторил неприличный жест тренера "Атлетико" после хет-трика в Лиге чемпионов
13 марта, 2019, 08:57
Форвард "Ювентуса" Кришитану Роналду повторил неприличный жест тренера "Атлетико" Диего Симеоне после хет-трика в 1/8 финала Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV .
После победы над "Атлетико" португалец повторил жест главного тренера мадридского клуба Диего Симеоне, который в первом матче после гола в ворота "Ювентуса" схватился руками за область паха, а затем вернулся к трибунам. За это жест дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал Симеона на 20 тыс. евро.
# CR7 chi di attributi ferisce, di attributi perisce #Simeone #JuveAtleti pic.twitter.com/Soh4v71iXs- Leonardo Vivard (@LeonardoVivard) 12 марта 2019
- 12 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Кришитану Роналду сделал хет-трик в ворота "Атлетико" и вывел "Ювентус" в следующий раунд.
- 20 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов испанский "Атлетико" победил итальянский "Ювентус" .
- Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне объяснил, зачем продемонстрировал после победы над "Ювентусом" в Лиге чемпионов неприличный жест.
- В итоге, Симеоне отделался штрафом за неприличный жест во время матча Лиги чемпионов.
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