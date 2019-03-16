Зинченко помог "Манчестер Сити" осуществить невероятный камбэк в Кубке Англии
16 марта, 2019, 21:21
Украинский футболист Александр Зинченко помог "Манчестер Сити" победить "Суонси" и выйти в полуфинал Кубка Англии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Александр Зинченко начал матч против "Суонси" в запасе "Манчестер Сити" и вышел на замену на 57-й минуте, при счете 0:2 в пользу соперников. На 20-й минуте пенальти реализовал Мэтт Граймс, а на 29-й минуте отличился Берсант Селина.
"Манчестер Сити" вырвал победу после перерыва. Гол забил Бернарду Силва, в свои ворота мяч отправил Кристофер Нордфельдт, а Серхио Агуэро на 89-й минуте принес своей команде победу.
"Манчестер Сити" выиграл у "Суонси" 3:2 и вышел в полуфинал Кубка Англии.
Кубок Англии
1/4 финала
16 марта
"Суонси" - "Мачнестер Сити" 2:3
Голы: Граймс, 20 (пен.), Селина, 29 - Бернарду Силва, 69, Нордфельдт, 78 (авт.), Агуэро, 89
- Напомним, 12 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов результативная передача Александра Зинченко помогла "Манчестер Сити" разгромить "Шальке" с Евгением Коноплянкой в составе.
- Благодаря очередному ассисту Александр Зинченко стал лучшим в сезоне защитником "Манчестер Сити" по системе "гол плюс пас".
- 15 марта стало известно, что "Манчестер Сити" предложит украинскому футболисту Александру Зинченко новый контракт на улучшенных условиях.
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