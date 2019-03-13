Зинченко стал лидером "Манчестер Сити" за важным показателем

13 марта, 2019, 11:24

Украинский футболист Александр Зинченко стал лучшим в сезоне защитником "Манчестер Сити" по системе "гол плюс пас"

Об этом сообщает "Команда 1" .

По системе "гол + пас" Зинченко уже набрал 6 баллов - 1 гол и 5 результативных передач, одну из которых он сделал в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Шальке".

По 5 баллов в Бенжамен Менди (0 + 5) и Имре Лапорта (4 + 1). В Кайла Уокера 3 балла (2 + 1), а в Данило и Николаса Отаменди - по 2 (1 + 1).

В общем рейтинге лучших ассистентов "Манчестер Сити" Зинченко делит седьмое место вместе с Серхио Агуэро и Бенжаменом Мэнди. Лучший по этому показателю Лерой Сане с 17 голевыми передачами.