"Манчестер Сити" предложит Зинченко новый контракт
15 марта, 2019, 11:20
"Манчестер Сити" предложит украинскому футболисту Александру Зинченко новый контракт на улучшенных условиях
Об этом сообщает The Sun .
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола хочет сохранить Александра Зинченко в команде. Украинец своей игрой произвел благоприятное впечатление в последних играх клуба. Нынешний контракт Зинченко с английским клубом заканчивается в июне 2020 года.
- Напомним, 12 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов результативная передача Александра Зинченко помогла "Манчестер Сити" разгромить "Шальке" с Евгением Коноплянкой в составе.
- Благодаря очередному ассист Александр Зинченко стал лучшим в сезоне защитником "Манчестер Сити" по системе "гол плюс пас".
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