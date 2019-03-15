"Манчестер Сити" предложит Зинченко новый контракт

15 марта, 2019, 11:20

"Манчестер Сити" предложит украинскому футболисту Александру Зинченко новый контракт на улучшенных условиях

Об этом сообщает The Sun .

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола хочет сохранить Александра Зинченко в команде. Украинец своей игрой произвел благоприятное впечатление в последних играх клуба. Нынешний контракт Зинченко с английским клубом заканчивается в июне 2020 года.